Sara Luzar Smajić spremna za novi izazov! Potpisala za KSW

Jedna od ponajboljih hrvatskih MMA borkinja, Sara Luzar Smajić (30), vraća se u najjaču europsku organizaciju, poljski KSW. Službeno je potvrđeno da je potpisala na pet borbi te bi se uskoro moglo saznati i ime njene prve protivnice u povratničkom nastupu u poljskoj organizaciji.

Luzar Smajić je u KSW-u debitirala 2021. godine i to pobjedom nad Španjolkom Aitanom Alvarez jednoglasnom sudačkom odlukom. Nakon pobjede u debiju je i zaplakala, a u drugom nastupu je ostvarila i drugu pobjedu. Na KSW-u 69 u Varšavi u muha kategoriji pobijedila je podijeljenom sudačkom odlukom domaću predstavnicu Nataliju Baczynsku koja je do tada imala čak šest pobjeda za redom. U trećem nastupu izgubila je od Emilije Czerwinske.

Zatim je nakon dugo čekanja odradila borbu u organizaciji Oktagon gdje je izgubila od Danielle Misteli, a onda je došla u FNC. U prvom meču je jednoglasnom odlukom pobijedila Annabrunu Radoš, a u drugom je u spektakularnoj borbi, nazvanoj "najvećom borbom hrvatske ženske MMA scene" pobijedila Ivanu Petrović. Smajić je pobijedila podijeljenom odlukom sudaca te je meč izazvao dosta burnih reakcija. "Ratnica", kako joj je nadimak, ima omjer od 6-3-0, a sada će krenuti u nove pobjede u KSW-u.