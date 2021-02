Kao grom iz vedra neba pogodila me vijest da je umro moj Zlajo, moj miljenik. Ime je dobio po meni iako sam ja stariji od njega svega pet godina, shrvano nam je govorio Zlatan Saračević (65), stric iznenada preminulog rukometnog velikana.

On je legendarni bacač kugle, s titulom sportaša stoljeća Tuzle. I danas živi i radi u Tuzli.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svakih nekoliko dana smo se čuli, tako i nedavno nakon što je njegova Podravka igrala u Podgorici, očekivao sam da me nazove nakon utakmice s Lokomotivom. Umjesto njegovog poziva do mene je stigla strašna vijest u koju još uvijek ne mogu vjerovati. Nisam mogao do pred jutro zaspati. Stalno su mi pred očima slike naših susreta, čujem njegov glas, jer kao i u igri, tako je bio srčan u govoru kada bi opisivao igru svojih izabranica - priča nam stric.

Podravku je nedavno poharao korona virus.

- Požalio mi se da mu je korona nanijela velike probleme, od 21 djevojke njih 18 se zarazilo. Još ne znam što se njemu dogodilo, pretpostavljam da će to biti utvrđeno obdukcijom. Smatram da je u pitanju neki tromb za koji on nije ni znao, jer rukomet je sport s brojnim nezgodnim kontaktima nakon koji se stvori hematom, pa onda i tromb.

I do njega je došla priča o posljednjim Zlatkovim trenucima života.

- Rekli su mi da se veselio nakon utakmice i da je išao odvesti trenericu golmana. Mome Zlatanu je pozlilo na semaforu, trenerica je pozvala Hitnu pomoć, došli su i borili su se za njegov život, ali nažalost bez uspjeha. Moj je nećak izgubio bitku za život, unatoč tome što je brojne dobio na rukometnom terenu. Otišao je, nadam se, na neko mirnije i ljepše mjesto, otišao je svojoj majci Mandi i ocu Hamdiji, mome bratu, koji su preminuli u Zagrebu.

Rukometni se as rodio u Banjaluci.

- Zlatan je bio jedinac i imao je predivnu suprugu, kćerku i sina. On će biti moje najdraže, moj nećak dok sam živ, nedostajati će mi njegovi komentari, razgovori o rukometu, mojim rezultatima kao bacača kugle, na koje je bio ponosan. Znao se hvaliti kako ima mene, strica, najboljeg bacača kugle u BiH i Hrvatskoj, rekao bih mu da ne pretjeruje, no zagrlio bi me i rekao mi "To je istina, strikane moj". Zlatan je bio drago dijete, a nije se promijenio ni kada je postao poznati rukometaš.

I Zlatkov otac, Zlatanov brat Hamdija, bio je rukometaš. S Borcem je bio prvak Jugoslavije, a igrao je i za reprezentaciju. Umro je u Zagrebu 2015. u 81. godini.

- Zlatko je volio Banjaluku i BiH, no srce mu je bilo u Hrvatskoj i kucalo je za rukomet, nesebično mu se predavao. Mog brata Hamdiju i njegovu suprugu Mandu su kremirali, mislim da će i Zlatana jer na Markuševcu imaju svoje mjesto za urne. Ja pokušavam riješiti kako da zbog korone odem mome Zlatanu na posljednji ispraćaj, da se oprostim s njime. Otišao je fizički, ali iz moga srca nikada otići neće - rekao je tužni glasom stric Zlatko.

Zlatan Saračević, stric preminulog rukometaša imenjaka, legendarni je bacač kugle, s titulom sportaša stoljeća Tuzle. Prije šest godina je obranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Branio je doktorski rad o temu "Maksimiziranje rezultata bacanja kugle pomoću modeliranja kinetičkih varijabli". Unatoč tome i doktorskoj tituli, ostao je raditi na mjestu referenta u "JPK Vodovod i kanalizacija Tuzla", za što je potrebna srednja stručna sprema.

- Ove godine trebao bih otići u mirovinu - rekao nam je Zlatan Saračević.

Stric Zlatan Saračević rođen je 1957. godine u Zenici i jedan od najboljih sportaša koje je Bosna i Hercegovina ikada imala. Bio je europski prvak, osvojio je više od 200 medalja... Pamte ga i kao sportaša koji je nosio zastavu međunarodno priznate Bosne i Hercegovine na Olimpijskim igrama 1992. godine u Barceloni.

Njegov hitac od 21.11 metara iz 1984. i dalje je, 31 godinu kasnije, rekord BiH u bacanju kugle. Također, Saračević drži i rekord u dizanju utega i to 165,5 kilograma u trzaju i više od 200 kilograma u izbačaju.

Saračević je prethodno stekao diplomu profesora tjelesnog odgoja, a potom i zvanje magistra na Univerzitetu u Tuzli.

Trener je u Atletskom klubu Sloboda Tehnograd, klubu dizača utega i u paraolimpijskom sportu.