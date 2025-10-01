Sarajevo predstavilo trenera, pojavio se i Zoran Mamić...

Nakon niza loših rezultata i smjene legende kluba Husrefa Musemića, bosanskohercegovački prvoligaš Sarajevo ima novog trenera. Riječ je o Mariju Cvitanoviću (50), bivšem strategu Dinama, koji preuzima užarenu klupu kluba s Koševa.

Sezona za Sarajevo počela je katastrofalno. Klub se nakon devet odigranih kola nalazi na razočaravajućem sedmom mjestu WWin lige Bosne i Hercegovine, s tek 10 osvojenih bodova i značajnim zaostatkom za vodećim Borcem. Mario Cvitanović bit će već treći trener koji će voditi momčad ove sezone. Sezonu je na klupi započeo Zoran Zekić, koji je podnio ostavku već na samom početku, da bi ga sredinom kolovoza naslijedio legendarni Husref Musemić koji je izdržao tek dva mjeseca. Presudio mu je bolan poraz od gradskog rivala Željezničara (2-0).

Mario Cvitanovic predstavljen za novog trenera FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevo je u srijedu službeno imenovalo Cvitanovića novim trenerom, a na predstavljanju je bio i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić. Bivši trener i sportski direktor Dinama, koji je pravomoćno osuđen u Hrvatskoj, nedavno se priključio radu FK Sarajeva u ulozi savjetnika investitora za sportska pitanja. Prema više izvora, upravo je on bio ključna osoba u donošenju odluke o angažmanu novog trenera.

Zoran Mamić pojavio se na predstavljanju Marija Cvitanovića za trenera Sarajeva | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Nisam razmišljao niti sekunde i odmah sam bio zainteresiran za ovaj projekt, jer znam što Sarajevo znači za nogomet u BiH, poznajem tradiciju FK Sarajevo i očekujem da ćemo svi zajedno napraviti velike stvari i uveseliti, prije svega, navijače, klub, zaposlenike i nas kao stručni stožer zajedno s igračima - rekao je Cvitanović na predstavljanju.

Svjestan je da je klub u lošoj situaciji i da će morati pronaći način kako igračima podignuti samopouzdanje.

- Moramo bolje i siguran sam i uvjeren da će tako biti. U ovom trenutku ne mogu reći da ćemo već za dva ili tri dana igrati onako kako želim. To dolazi s vremenom i radom, a ja ću se dati iskreno i potpuno da to postignemo što prije. Ako je moguće već u prvoj utakmici, dat ćemo sve od sebe, jer navijači Sarajeva žele borbu i srce na terenu - rekao je i nastavio:

Mario Cvitanovic predstavljen za novog trenera FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Trebamo razmišljati o sebi. Apsolutno sam zadovoljan sa stručnim stožerom i organizacijom, svi su preljubazni prema meni. Želim da što prije, zajedno s ekipom i igračima, dođemo u stanje da igramo kao jedan tim. Naglasio bih da čovjek koji gleda unazad ne vidi ono što je ispred. Ne treba se osvrtati, već gledati prema naprijed. Neće biti lako, ali izazove treba tražiti, a ne izbjegavati - dodao je novi trener Sarajeva.

