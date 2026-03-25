KAOS ZBOG STADIONA

Sarajevo u problemu. Merlinov koncert mogao bi ih ostaviti bez domaćeg stadiona za Europu

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Elmedin Hajrovic

Sarajevo je već prije u ranijim sezonama zbog neadekvatnih uvjeta svoje europske utakmice igralo na Bilinom polju u Zenici

Koncert Dina Merlina na stadionu Koševo ozbiljno je poremetio planove FK Sarajeva, koji bi zbog toga mogao ostati bez domaćeg terena za europske utakmice. Iz kluba su jasno upozorili da se najavljeni termin koncerta izravno preklapa s rasporedom kvalifikacija za Konferencijsku ligu te su pozvali na hitan dijalog kako bi zaštitili interese kluba.

Sarajevo se obratio javnosti nakon informacija da bi se koncert trebao održati 31. srpnja, što bi značilo da stadion ne bi bio dostupan od 24. srpnja do 4. kolovoza.

U klubu ističu kako upravo u tom razdoblju igraju ključne europske utakmice koje imaju veliku važnost ne samo u sportskom smislu, nego i za financijsku stabilnost te dugoročno pozicioniranje na europskoj sceni. Kvalifikacijske utakmice na rasporedu su 9. i 16., zatim 23. i 30. srpnja te 6. i 13. kolovoza.

Iako podržavaju održavanje velikih koncerata na Koševu, iz Sarajeva naglašavaju da takvi događaji ne smiju ugroziti najvažnije utakmice. Upozoravaju i na moguće posljedice po kvalitetu travnjaka i uvjete za igru.

Klub poručuje da ostaje otvoren za razgovor, ali istodobno jasno daje do znanja da će zaštita njegovih interesa imati apsolutni prioritet.

"Koševo nije samo stadion, to je dom FK Sarajeva. U europskim noćima on pripada nogometu", poručili su iz kluba.

Sarajevo je u ranijim sezonama zbog neadekvatnih uvjeta svoje europske utakmice igralo na Bilinom polju u Zenici.

