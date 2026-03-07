VIDEO Kaos u BiH! Bivši trener Dinama uletio na teren, sudac dvoboja otišao u pratnji policije

Sarajevo i Rudar Prijedor odigrali su 2-2 u 24. kolu bosanskohercegovačkog prvenstva, a utakmicu su obilježile i nemile scene nakon utakmice. No, krenimo redom.

Domaćin je poveo golom Ljajića iz penala u 10. minuti, a gosti su u 18. mogli izjednačiti, ali je udarac Mohedana iz penala otišao izvan okvira gola. Sarajevo je u 50. minuti ostalo s igračem manje zbog drugog žutog kartona Hujbera, što je izazvalo velike proteste, ali u 59. je Menalo pogodio za 2-0. Istom igraču nešto ranije su poništili gol zbog minimalnog zaleđa.

Ipak, u 74. je Romera zabio za 2-1, a potom u 97. isti igrač iz drugog penala na utakmici pogađa za 2-2 i izaziva bijes domaćih navijača i igrača. Igrači Sarajeva okružili su suca, a navijači ga "počastili" pogrdnim povicima s tribina, prenosi klix.ba.

Osim igrača, prema sucu Antoniju Bandiću protestirao je i trener Sarajeva Zoran Mamić, koji je ušao na travnjak i prstom upirao na djelitelja pravde. Na kraju je Bandić napustio stadion u pratnji policije.

Sarajevo je na rugalački način nakon utakmice "pohvalio" suca Bandića i ironično mu na mrežama poručio da je bio igrač utakmice.

Sarajevo je treća momčad prvenstva s 39 bodova, dok je Rudar Prijedor pretposljednji s 20 bodova.