Sarajevska 'Zvijer' uspavala je Litavca pa dobila ovacije Arene: 'Teško je, poginuo mi je brat'

Zagrebačka Arena bila je u subotu poprište borilačkog događaja organizacije FNC, a u jednoj od borbi večeri bosanskohercegovački borac Tomislav Spahović (35), poznat pod nadimkom "Zvijer", impresivno je pobijedio Litavca Arturasa Kudrešovasa. Spahović je do pobjede stigao nokautom u drugoj rundi, a nakon meča održao je govor posvećen pokojnom bratu.

Sarajlija je u meč ušao motiviran, navodeći kako je iza njega najkvalitetniji trening-kamp karijere, ali i teško životno razdoblje obilježeno gubitkom brata Benjamina. Na početku druge runde, nakon tridesetak sekundi, Spahović je pogodio kombinacijom lijevog krošea i desnog direkta. Kudrešovas je pao, a sudac je prekinuo meč bez brojanja, proglasivši pobjedu tehničkim nokautom za Spahovića. Nakon proglašenja pobjednika, Spahović je uzeo mikrofon i obratio se publici.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Tomislav Spahović - Arturas Kudresovas | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Kao što sam i rekao, Zagreb je moj grad, Hrvatska moj drugi dom. Naporno sam trenirao, dogodile su mi se teške životne stvari, izgubio sam brata. Imao sam ozljedu koljena, pukla mi je loža, imao sam stafilokok, ali sve sam napravio za svog brata. Ovu pobjedu posvećujem svom bratu Benji. Brate, iako fizički nisi tu, volim te - rekao je emotivni Spahović u društvu bratove kćeri.

Spahovićev nokaut možete pogledati OVDJE.

- Danas nije tu fizički, ali osjećao sam ga uz sebe - dodao je kasnije, potvrdivši da se borio "kao onaj Tomo Spahović iz 2014., kada su padali najbolji".

Spahović je pobjedom popravio profesionalni omjer na 11 pobjeda i osam poraza. Odmah nakon meča, iskoristio je priliku i prozvao idućeg potencijalnog protivnika.

- U veljači je event u Münchenu. Čujem da se 'Neandertalac' želi boriti u FNC-u", poručio je, misleći na njemačkog borca Frederica Vosgronea.

Događaju u Zagrebu prisustvovali su i hrvatske MMA legende Stipe Miočić te Mirko Filipović. Za Tomislava Spahovića večer je završila pobjedom koju je posvetio bratu, nakon čega je najavio i iduće korake u svojoj karijeri unutar FNC organizacije.