Šarić bolji od Babe u obračunu Hrvata, Derrick Rose sjajan...

Nama najzanimljiviji ogled bio je onaj Bojana Bogdanovića i Darija Šarića u dvoboju Indiana Pacersa i Philadelphia 76ersa. Gosti iz Phile su uzeli vrijednu pobjedu 100-94, a vrlo dobar je bio naš Dario Šarić s 18 poena, dvije asistencije i sedam skokova uz sjajan šut za tri poena (4-6). Bojan Bogdanović je zabio 13 poena, a za tricu je gađao 50 posto (3-6).

Kod Indiane je najbolji bio Victor Oladipo s 36 koševa i sedam asistencija, a kod Phile Joel Embiid s 20 ubačaja i dvije asistencije.

Nice set from the Pacers to get Bojan Bogdanovic a corner 3 pic.twitter.com/QkW897KKfY

Cleveland Cavaliersi bez LeBrona Jamesa nastavljaju tonuti. Svladala ih je Oklahoma u gostima s 95-86. Za Oklahomu je Dennis Shroder zabio 28 poena, a pratio ga je Paul George s 18 poena. Kod Clevelanda je najbolji bio Collin Sexton s 15, a J.R.Smith je zabio tek 13 uz lošu tricu (3-11).

Orlando Magic je na domaćem parketu izgubio od Detroit Pistonsa. Evan Fournier je za Orlando zabio 27, a Andre Drummond za Detroit 23 uz čak 19 skokova. Dobar je bio i Blake Griffin s 20 koševa kod Detroita.

New York Knicksi su svladali Atlanta Hawkse s sa 112-107. Kod Knicksa se naš Mario Hezonja za 11 minuta igra nije proslavio i ubacio je tek jedan poen. Tim Hardaway je ubacio 34 kod Knicksa, a Atlantu je nosio Spellman s tek 18 koševa.Hawksima je ovo šesti poraz u zadnjih sedam utakmica.

Miami Heat je svladao San Antonio Spurse. Ekipa iz Floride je išla na pogon Hassana Whitesidea koji je zbacio 29 koševa i uzeo čak 20 skokova, a pratio ga je Ellington s 20 ubačaja. Kod Spursa je bio najbolji Patty Mills s 20 koševa, ali uz slabu tricu, 4-12.

Memphis Grizzliesi su u napetoj utakmici svladali Denver Nuggetse s 89-87. Gary Harris je kod Denvera zabio 20, a Grizzliese je vukao Marc Gasol s 20 poena i četiri asistencije, a učinku je pridodao i 12 skokova.

New Orleans Pelicansi su napokon odigrali dobru utakmicu. Pali su Chicago Bullsi uz 32 koša Anthonyja Davisa koji je dodao i sedam asistencija te 15 skokova. Zach LaVine je kod Bullsa zabio 22, ali za više od poraza nije bilo dovoljno.

Utah Jazz se lako obračunao s Dallas Mavericksima. Bilo je 117-102 za Utah uz dobru predstavu Donovana Mitchella koji je zbacio 23. Dallas je po tko zna koji put vukao Slovenac Luka Dončić koji je zabio 24 unatoč ozljedi gležnja koju još vuče.

Toronto Raptorsi su na gostovanju u Sacramentu svladali Kingse sa 114-105. Kod Raptorsa je najbolji bio Kawhi Leonard s 25 koševa, dvije asistencije i 11 skokova, a kod Sacramenta su epitet najboljeg strijelca svoje ekipe podijelili Buddy Hield i Willie Cauley-Stein s 24 ubačaja.

Los Angeles Lakersi se evidentno dižu u formi. Pala je i Minnesota sa 114-110, a najzaslužniji za slavlje Lakersa bio je LeBron James koji je ubacio 24 poena, dodao 9 asistencija i skupio 10 skokova i zamalo mu je izmakao triple-double.

Lakersima je ovo treća pobjeda u zadnje četiri utakmice i čini se da su se malo uigrali nakon lošeg starta u sezonu. Kod Minnesote je ponovno sjajan bio Derrick Rose koji je zabio 31 poena uz 7-9 šut za tri poena, ali je promašio onu ključnu za pobjedu. Ivica Zubac nije ulazio u igru.

The 2018/19 Derrick Rose Mixtape is going to be pretty sick! pic.twitter.com/8eCVsVWFAF