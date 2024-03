Šarić igrao tek sedam minuta, stao je Dončićev sjajni niz...

U najneizvjesnijoj utakmici sinoć odigranoj u NBA Chicago Bulls su u Indianapolisu sa 132-129 pobijedili Indiana Pacerse nakon produžetka.

DeMar DeRozan je zabio koš 0,3 sekunde prije kraja regularnog dijela za Chicago i tako odveo utakmicu u produžetak.

DeRozan je 47 sekundi prije kraja regularnog dijela zabio koš i približio Bullse na 114-115. No šest sekundi do kraja Nesmith nakon prekršaja ima dva slobodna i oba zabija tako da Pacersi odlaze na 117-114. No, četiri sekunde prija kraja nakon Nesmithovog prekršaja DeRozanu su dosuđena dva slobodna, a on zabija samo jedno. Priliku da nadoknadi promašeno dobio je 0,3 sekunde prije kraja kada je zabio koš za izjednačenje i za produžetak. Utakmicu je na kraju završio s 46 koševa.

Indianu su predvodili Pascal Siakam i Tyrese Haliburton s po 17 poena svaki. Indiana je s omjerom pobjeda i poraza 37-30 sedma u Istočnoj konferenciji, a Chicago je deveti (32-34).

Vodeća momčad Zapadne konferencije Denver Nuggets su u gostima sa 100-88 bili bolji od Miami Heata.

Michael Porter Jr. zabio je 25 koševa za Denver, a Nikola Jokić, dvostruki MVP NBA lige, upisao je 12 poena, 14 skokova i šest asistencija.

Foto: Jim Rassol/REUTERS

Heat, koji je izgubio četiri uzastopne utakmice, predvodio je Bam Adebayo s double-double učinkom - 17 poena i 13 skokova. Miami je trenutno na osmoj poziciji na Istoku s 35 pobjede i 30 poraza.

Charlotte Hornets su također u gostima sa 110-98 nadigrali Memphis Grizzliese. Miles Bridges ubacio je 27 koševa, a rookie Vasilije Micić upisao je 25 koševa za Charlotte. Hornetsi su pobijedili tek drugi put u zadnjih devet utakmica i prekinuli niz od pet poraza na gostovanju.

GG Jackson predvodio je Grizzliese s 26 poena, uključujući šest trica, a Luke Kennard je dodao 17.

Dallas Mavericks su kod kuće sa 109-99 pobijedili Golden State Warriorse Darija Šarića.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Kyrie Irving je sa 23 koša i deset asistencija bio najbolji pojedinac pobjedničke momčadi, a Luka Dončić je dodao 21 koš i devet asistencija. Stao je tako nevjerojatan Dončićev niz od sedam utakmica u nizu s triple-double učinkom. Vodeći u ovoj kategoriji ove sezone je Domantas Sabonis koji ih ima 23, a Jokić je na 21.

Jonathan Kuminga postigao je rekordnih 27 poena za Warriorse, kojima je treću uzastopnu utakmicu nedostajao Stephen Curry zbog istegnuća desnog gležnja. Golden State je također bio bez Draymonda Greena, koji je kasno ogrebao s bolovima u donjem dijelu leđa. Hrvatski košarkaš je na terenu proveo 7:37 minuta, ali bez učinka.

Golden State je deseti u Zapadnoj konferenciji (34-31), a Dallas je osmi (38-28).

Sacramento Kings su kod kuće sa 120-107 pobijedili Los Angeles Lakerse, a do pobjede ih je predvodio Harrison Barnes koji je zabio sedam trica u učinku od 23 poena. Pratio ga je Domantas Sabonis koji je upisao triple-double sa 17 poena, 19 skokova i 10 asistencija.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Sacramento je sada tri utakmice ispred Lakersa u utrci za doigravanje Zapadne konferencije.

Kod Lakersa najbolji je bio Austin Reaves s 28 ubačaja, Anthony Davis je dodao 22 poena i 10 skokova, a LeBron James 18 koševa.

Cleveland Cavaliers su u gostima sa 116-95 nadigrali New Orleans Pelicanse, a Darius Garland i Jarrett Allen su utakmicu završili s double-double učinkom. Garland je upisao 27 poena i 11 asistencija, a Allen sa 17 poena i 10 skokova.

Kod Pelicansa, Zion Williamson je ubacio 33 koša, Brandon Ingram 20.

Orlando Magic se vratio nakon dva poraza u nizu i kod kuće je sa 114-106 svladao Brooklyn Netse. Paolo Banchero je zabio 21 poen za Orlando, dok je kod Netsa najbolji strijelac bio Cam Thomas s 21 poenom.

Detroit Pistonsi su upisali rijetku pobjedu, kod kuće su sa 113-104 nadigrali Toronto Raptorse. Jalen Duren je zabio 24 koša uz nevjerojatnih 23 skoka. Immanuel Quickley predvodio je Raptorse, kojima je ovo peti poraz zaredom, s 25 poena i osam asistencija.

Portland Trail Blazersi su sa 106-102 bili bolji od gostujućih Atlanta Hawksa. Anfernee Simons je ubacio 36 poena uz osam asistencija i sedam skokova za Portland kojima je ovo tek druga pobjeda u zadnjih 12 utakmica kod kuće. Deandre Ayton postigao je rekord sezone od 33 poena uz šut 15 od 20 i skupio 19 skokova za svoj šesti uzastopni double-double učinak za Portland.