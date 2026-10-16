Šarić je predvodio Efes do nove pobjede! Pao je Žalgiris u Litvi

Košarkaši Anadolu Efesa pobijedili su na gostovanju u Kaunasu domaći Žalgiris 85-70 u utakmici 6. kola Eurolige, a Dario Šarić je za pobjednike ubacio 14 koševa i bio najbolji skakač sa 10 uhvaćenih lopti. Kapetan hrvatske reprezentacije je igrao 28 minuta, iz igre je šutirao 4/9, za tricu 1/3, a pogodio je tri od četiri slobodna bacanja. Upisana mu je i jedna asistencija.

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Turska momčad je u početku utakmice otišla na 12 koševa prednosti (14-2) i nije dopustila litavskoj momčadi da se u bilo kojem trenutku utakmice približi na manje od tri poena, što je bila Efesova prednost u dva navrata tijekom prve polovice treće četvrtine. Gosti su utakmicu prelomili krajem treće i početkom posljednje četvrtine, kad su od vodstva 62-56, otišli na 20 koševa prednosti (77-57), dopustivši Žalgirisu tek jedan ubačaj s crte za slobodna bacanja (15-1).

Strijelce pobjedničke momčadi predvodio je Francuz Matthew Strazel sa 19 koševa. Cameron Payne je ubacio 16 poena, a Collin Malcom 15. Kod Žalgirisa su najbolji bili Carsen Edwards sa 16 koševa i Sterling Brown sa 13.

Anadolu Efes je prekinuo niz od tri poraza i s učinkom 2-4 je trenutačno na 13. mjestu, jedno ispred Žalgirisa koji ima isti učinak.