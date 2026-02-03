Pa nije ni raspakirao kofere! Šarić nakon dva dana napustio Chicago, ide u prvu ekipu Istoka

Boravak Darija Šarića (31) u Chicago Bullsima vjerojatno je jedan od najkraćih u povijesti te NBA franšize. Hrvatski košarkaš nije stigao ni odraditi trening s novom momčadi, a već je ponovno promijenio sredinu. Samo dva dana nakon što je stigao u "vjetroviti grad", Šarić je postao dio nove velike razmjene triju momčadi te će karijeru nastaviti u Detroit Pistonsima. Vijest je prvi objavio Shams Charania, jedan od najpouzdanijih NBA insajdera koji radi za ESPN.

Od Sacramenta do Detroita u 72 sata

Šarićeva odiseja započela je proteklog vikenda, kada je u sklopu razmjene između Sacramento Kingsa, Cleveland Cavaliersa i Chicago Bullsa završio u Chicagu. U tom poslu, Kingsi su dobili De'Andrea Huntera, Cavaliersi Dennisa Schrödera i Keona Ellisa, dok su Bullsi, uz Šarića, dobili ono što im je bilo najvažnije, dva buduća izbora druge runde drafta. Njegov ugovor, koji istječe na kraju sezone, poslužio je samo kao financijski uteg za poravnavanje plaća. Bullsi su čak otpustili Jevona Cartera kako bi oslobodili mjesto u momčadi za njega, no Šibenčanin na kraju nije ni odjenuo dres kluba u kojem je velik trag ostavio Toni Kukoč.

Međutim, uprava Bullsa imala je druge planove. U utorak su dogovorili novi posao s tri momčadi u koji su se uključili Detroit Pistonsi i Minnesota Timberwolvesi. Prema dogovoru, Chicago je dobio veliko pojačanje u bekovskoj liniji, mladog i talentiranog Jadena Iveyja iz Detroita te iskusnog playmakera Mikea Conleyja Jr. iz Minnesote. S druge strane, u Detroit su, uz Šarića, poslali i Kevina Huertera. Pistonsi su također dobili pravo na zaštićenu zamjenu picka prve runde drafta 2026. od Minnesote, dok su Timberwolvesi ovim potezom ostvarili značajne uštede i oslobodili prostor pod "salary capom" za buduće poteze.

Foto: Sergio Estrada/REUTERS

Što čeka Šarića u Detroitu?

Detroit Pistonsi igraju sjajnu sezonu i trenutačno su vodeća momčad Istočne konferencije, no tražili su dodatnu širinu uoči doigravanja. Iako se čini da je Kevin Huerter ključni igrač kojeg su željeli, Šarić donosi veteransko iskustvo i opciju više na visokim pozicijama. Ipak, teško je očekivati da će 31-godišnji Šibenčanin imati značajnu ulogu.

U dresu Sacramenta ove je sezone odigrao svega pet utakmica uz skromnu minutažu. Pistonsi imaju duboku rotaciju i vjerojatno ga vide kao osiguranje u slučaju ozljeda. Za Šarića, koji je 2017. bio drugi u izboru za novaka godine, Detroit je već treći klub ove sezone te ukupno deveti u NBA karijeri, što potvrđuje njegov status pouzdanog igrača čiji su ugovori često ključni u slagalicama velikih razmjena.