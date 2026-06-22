Šarić: 'Volio bih otići na veliko prvenstvo, nismo odavno bili'

Hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, koja se od 15. lipnja u Opatiji priprema za prijateljsku utakmicu protiv Italije 24. lipnja nakon koje slijede dvije službene kvalifikacijske utakmice protiv Cipra i Izraela, priključili su se svi igrači s popisa, uključujući i Marija Hezonju i Ivicu Zupca,.

- Prije svega, Hrvatsku je uvijek lijepo vidjeti. Znamo što je ispred nas, tako da postoji velika odgovornost, kao i svaki put, u svakoj utakmici. Pripreme su već počele. Okupili smo se prije tjedan dana s jednim dijelom igrača, a danas nam se priključuju svi. Sukladno tome, atmosfera je sjajna, uvjeti su odlični i apsolutno smo svjesni pozicije u kojoj se nalazimo. Svjesni smo da tu poziciju treba potvrditi, zadržati i unaprijediti. U fazi smo skupljanja bodova. Možda to ponekad zvuči previše komercijalno, ali to je istina. Jako su nam važne obje utakmice u ovom ciklusu, kao i sve dosadašnje. Pokušat ćemo odigrati na najbolji mogući način, pobijediti i napraviti još jedan korak prema našem konačnom cilju, a to je plasman na Svjetsko prvenstvo - izjavio je izbornik Tomislav Mijatović.

- Sportaš se uvijek nada maksimalnom učinku, tako da vam nikada neću reći da sam zadovoljan bilo kojim porazom. To ne postoji. Ali ako realno sagledamo cijelu sliku, mislim da smo do sada napravili vrlo korektan posao. Međutim, znamo da možemo i moramo još bolje. S tim ciljem i tom sviješću okupljamo se i sada. Želimo ispraviti pogreške koje smo imali u posljednjem prozoru protiv Njemačke, unaprijediti dobre stvari koje su također bile prisutne te našoj publici, koja nas vjerno prati i podržava, pružiti još više razloga za ponos. Na njihovoj podršci smo iznimno zahvalni", dodao je izbornik kojeg raduje povratak reprezentativca Darija Šarića u Europu.

- Dario Šarić je svakako jedan od najpotentnijih europskih igrača na pozicijama četiri i pet. On je igrač koji stvara višak i čini svaku momčad boljom. Vjerujem da će njegov dolazak u Anadolu Efes biti odličan potez i za klub i za njega osobno, a samim time i za našu reprezentaciju. Igrat će Euroligu na najvišoj razini i očekujem da bude jedan od ključnih igrača Efesa. Kada igrač dolazi u reprezentaciju iz takvog okruženja i s tako važnom ulogom u klubu, onda dolazi spreman i za veliku odgovornost u reprezentaciji. Od njega očekujemo maksimum, kao i od svih naših igrača. Pozdravljamo njegov povratak u Europu i veselimo se njegovim dobrim igrama, kako u klubu tako i u reprezentaciji - dodao je Mijatović.

Hrvatski reprezentativci naglasili su kako pripreme protječu prema planu te da momčad s optimizmom očekuje prve utakmice ovog ljeta.

- Volio bih otići na veliko prvenstvo, znači i meni i nama, nismo bili odavno. Nadam se da ćemo uspjeti ovo ljeto ući sa 100 posto i otići na prvenstvo - rekao je Šarić.

- Bez obzira što utakmica s Italijom nije natjecateljskog karaktera, značit će nam da uđemo svi u ritam jer nismo davno bili na terenu u punom sastavu. Očekujem dobru utakmicu, očekujem da ćemo pobijediti u utakmici na Cipru i da ćemo protiv Izraela pokušati doći do pobjede bez obzira što su nezgodna momčad - dodao je Šarić pa se kratko osvrnuo na dosadašnji tijek kvalifikacija.

- Odigrali smo dobru utakmicu u Zagrebu, u Njemačkoj u zadnjim minutama imali plus 10, mogli smo to bolje završiti, malo se uvukla nervoza u sve nas, možda prvenstveno malo u mene, ali na kraju okej, u dobroj smo situaciji. Zato ćemo probati sada dobiti ove dvije utakmice i ići u idući krug s najvećim mogućim brojem bodova. Ostat će mali žal, ali manje smo izgubili nego što smo pobijedili, tako da smo i dalje u prednosti - ističe Šarić.

Ivica Zubac je također zadovoljan do sada pokazanim u kvalifikacijama.

- Sve četiri utakmice koje smo igrali smo stvarno dobro izgledali, a čak i ono što smo izgubili smo odigrali i izgledali kao da možemo dobiti. Nisam nikada igrao pod trenerom Mijatovićem tako da će to biti jedno novo iskustvo zbog čega sam jako uzbuđen. Italija je pripremna utakmica da vidimo gdje smo i što smo. Neki igrači, uključujući mene, nisu već duže vremena bili u pogonu, neki par tjedana, neki par dana, neki mjesec, neki su tek završili. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu koju možemo. Bit će to jedna dobra provjera da vidimo na čemu trebamo raditi, što trebamo popraviti - rekao je Zubac.

Mario Hezonja posebno ističe jako dobru atmosferu u reprezentaciji kao prednost.

- Svi su na okupu, nedostaje nam par igrača zbog individualnih obaveza, svi su spremni kroz treninge i prijateljske utakmice se maksimalno vratiti na ono što radimo zimi i nastaviti pobjeđivati. Mislim da imamo fenomenalnu bazu igrača. U posljednjih nekoliko godina, otkad smo svi zajedno ovdje, izgradili smo nešto jako važno. Kemija u reprezentaciji nikad nije bila bolja i to je ono što nam najviše znači. Što se tiče ove dvije utakmice koje su pred nama, to ćemo riješiti na terenu. Nadam se da ćemo osvojiti nove bodove i nastaviti graditi ono što smo dosad napravili - dodao je Hezonja.

Hrvatska utakmicu protiv Italije igra 24. lipnja u Goriziji, a onda gostuje kod Cipra 3. srpnja da bi 6. srpnja u osječkom Gradskom vrtu dočekala Izrael.