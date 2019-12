Šariću još jedan double-double, Antetokounmpou već dvadeseti

Dario Šarić je sinoć u pobjedi svojih Phoenix Sunsa upisao još jedan double-double, dok je Bojan Bogdanović opet bio skroman u porazu svojih Utah Jazza, a Dragan Bender je 12. uzastopnoj pobjedi Milwaukee Bucksa pridonio s tri koša.

Phoenix Suns su u gostima sa sa 109-104 svladali domaće Charlotte Hornetse, a Šarić je u 32 minute zabio 16 koševa (šut iz igre 5/11, trice 1/5) te dodao tome deset skokova, dvije asistencije i jedan blok.

Kelly Oubre Jr., koji je je utakmicu završio sa 23 koša, pogodio je dvije trice u zadnjoj minuti za pobjedu Phoenixa. I Devin Booker je zabio 23 koša za Phoenix. Najbolji pojedinac Charlotte bio je Marvin Williams sa 22 ubačaja.

Utah Jazz su upisali još jedan poraz, kod kuće su ih sa 103-94 pobijedili Philadelphia 76ers. Bojan Bogdanović je drugu večer zaredom imao skroman učinak, u 33 minute na terenu je zabio devet koševa (šut iz igre 3/11, trice 1/5) uz dva skoka. Najbolji strijelac Utaha bio je Rudy Gober sa 27 koševa i 12 skokova.

Philadelphiju je predvodio Tobias Harris sa 26 poena i devet skokova, dok je Al Horford dodao 17 koševa.

Milwaukee Bucks su na svom terenu sa 132-88 nadigrali New York Knickse i to im je 12. pobjeda zaredom, a Giannis Antetokounmpo je zabio 29 koševa i ugrabio 15 skokova. Antetokounmpou je to 20. double-double u 21 utakmicu. Dragan Bender je odigrao 13 minuta za Milwaukee i u tom je vremenu zabio tri koša (šut iz igre 1/1) te upisao jedan skok, jednu asistenciju i jedan blok.

Julius Randle je predvodio Knickse sa 19 koševa, ali preostala četiri startera New Yorka- Kevin Knox, Taj Gibson, RJ Barrett i Dennis Smith Jr. - su ubacili svaki po 18 koševa

(eg)