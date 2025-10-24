Šarlija: Igrali smo jako dobro 70 minuta, a onda u zadnjih 20 patili. Gorica ima odlične igrače

Hajduk je pobijedio Goricu 3-1 u gostima u 11. kolu HNL-a i barem privremeno preuzeo vrh ljestvice. Poveli su gosti već u četvrtoj minuti, a strijelac je Zvonimir Šarlija koji se sjajno snašao u gužvi u petercu.

- Gledali smo jako dobrih naših 70 minuta, a zadnjih 20 smo patili svi zajedno, Gorica ima jako dobre pojedince, ali izdržali smo - rekao je Šarlija za Novu TV i dodao:

- Jedan od ljepših golova karijere? Ja, nisam baš puno zabijao iz igre, govorili smo da treba veći doprinos nas stopera, danas smo zabili, asistirali i izborili penal.

Stoper Hajduka stigao je do prvog gola ove sezone u 15. nastupu, a Hajduk je pobjedom preuzeo vrh prvenstvene ljestvice s 25 bodova u 11 utakmica. Idući dvoboj igra protiv Cibalije u Kupu 29. listopada.