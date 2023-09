Šarlija: Teren je jako loš i teško je igrati, ali ovo je nedopustivo

Zvonimir Šarlija zabio je prvijenac za Hajduk, ali on je ubrzo otišao u zaborav jer je njegov klub izgubio na gostovanju kod Gorice 2-1 i tako stopostotan ulazak u sezonu. Rijeka i Dinamo sad zaostaju dva boda, "modri" imaju i utakmicu manje.

- Nismo računali na dva poraza u nizu... Znali smo da je teren jako loš, teško je igrati, treba više za dati gol, uspjeli smo je nekako ugurati, ali nedopustivo je u ovakvim utakmicama primiti dva gola. I to bez šanse, iz nekakvih odbijanaca. To je nedopustivo za naše ambicije i kvalitetu. Moramo promijeniti nešto u glavama, ovako nećemo do cilja - rekao je Šarlija za RTL i nastavio:

- Ne znam možemo li govoriti o mini krizi, ne možemo prebrisati sve dobro što smo dosad napravili. Derbi je daleko, moramo dobro analizirati ovu utakmicu i mijenjati puno stvari. Što? Tu je trener za to, ne ja. Osjećam pritisak nositi Hajdukov dres, ali on je dobar, volim pritisak, nije mi problem. Došao sam ostvariti cilj kluba i ako ne uspijemo, bit ću najtužniji na svijetu, a ako uspijemo, bit ću najsretniji. Tek smo počeli, ima još puno do kraja.

Hajduk u idućem kolu dočekuje Lokomotivu pa ima dva derbija u nizu, domaći protiv Dinama pa gostovanje u Rijeci. Gorica je u završnici uzela ponuđeno.

- Kao stoper, sa svoje pozicije, nisam vidio da nas nešto mogu ugroziti, ali korner, odbijanac, volej i naivno smo izgubili drugu utakmicu za redom. Oba puta iz kontre, na 0-0 i 1-1, to je nedopustivo za ovu momčad. Trener Leko nije nam ništa puno rekao, što god kaže nakon ovakve utakmice je suvišno - rekao je Šarlija za Novu TV.