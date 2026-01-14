Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROBLEMI SA STOPERIMA PLUS+

Šarliji se ozljeda pogoršala, a evo što Branimir Mlačić traži prije potpisa za novi klub...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Šarliji se ozljeda pogoršala, a evo što Branimir Mlačić traži prije potpisa za novi klub...
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ozljeda Zvonimira Šarlije puno ozbiljnija nego što se isprva mislilo. Naime, ne radi se samo o ozljedi aduktora, nego o problemu s pubičnom kosti, koji sa sobom nosi i neizvjestan rok povratka na teren

Admiral

Doista je nevjerojatno s koliko su se problema na stoperskim pozicijama Gonzalo Garcia i čelnici Hajduka morali suočiti ove sezone, a kao točka na "i" početkom tjedna stigla im je i šokantna informacija da je ozljeda Zvonimira Šarlije puno ozbiljnija nego što se isprva mislilo. Naime, ne radi se samo o ozljedi aduktora, nego o problemu s pubičnom kosti, koji sa sobom nosi i neizvjestan rok povratka na teren.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Osijek potvrdio novo pojačanje. Stiže iz HNL-a
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek potvrdio novo pojačanje. Stiže iz HNL-a

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026