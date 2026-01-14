Ozljeda Zvonimira Šarlije puno ozbiljnija nego što se isprva mislilo. Naime, ne radi se samo o ozljedi aduktora, nego o problemu s pubičnom kosti, koji sa sobom nosi i neizvjestan rok povratka na teren
PROBLEMI SA STOPERIMA PLUS+
Šarliji se ozljeda pogoršala, a evo što Branimir Mlačić traži prije potpisa za novi klub...
Doista je nevjerojatno s koliko su se problema na stoperskim pozicijama Gonzalo Garcia i čelnici Hajduka morali suočiti ove sezone, a kao točka na "i" početkom tjedna stigla im je i šokantna informacija da je ozljeda Zvonimira Šarlije puno ozbiljnija nego što se isprva mislilo. Naime, ne radi se samo o ozljedi aduktora, nego o problemu s pubičnom kosti, koji sa sobom nosi i neizvjestan rok povratka na teren.
