Sarriju se trese klupa! Chelsea ispao iz FA kupa od Uniteda...

Chelsea nikako da se probudi iz noćne more! Manchester United jednostavnom igrom je nadigrao Bluese 2-0 na Stamford Bridgeu i izborio četvrtfinale FA kupa.

Sarrijevi momci su blijedo izgledali i u ovoj utakmici, a talijanski čarobnjak kao da je izgubio magiju u svome štapiću i više ne zna kako da probudi svoju momčad koja je upala u ogromnu krizu. Eden Hazard vukao je svoju momčad na početku sezone, no ni on im više ne može pomoći. Spektakularnu utakmicu odigrao je Ander Herrera, a oba gola su zabijena glavom! Nije ni United baš briljirao, no oni su svoje šanse iskoristili i potpuno ugušili Hazarda koji je pokretač svih Chelseajevih napada.

Foto: JOHN SIBLEY

Tercet Pogba, Herrera i Matić pojeli su Kantea, Kovačića i Jorginha koji su izgledali potpuno izgubljeni. Pitanje pobjednika riješeno je već u prvom poluvremenu, Herrera je zabio 31. minuti glavom na ubačaj Paula Pogbe, da bi isti igrač u 45. zabio na asistenciju Marcusa Rashforda.

Foto: DAVID KLEIN

Do kraja utakmice su domaćini pritisnuli, no nisu to bile baš neke prilike vrijedne spomena. Kružili su s loptom okolo, to su više bila alibi dodavanja koja su Unitedovi igrači lako čitali. Crveni vragovi su se tako osvetili Chelseaju za poraz u prošlogodišnjem finalu FA kupa. Mateo Kovačić igrao je do 71. minute, no potpuno se uklopio u sivilo svoje momčadi. Maurizio Sarri nalazi se na konopcima, pitanje je dana samo kada će ga Abramovič pozvati u svoj ured i uručiti mu omotnicu s otkazom. Ovo im je čak treći poraz u petoj utakmici, a sramotili su ih Bournemouth sa 3-0 i City sa 6-0.

Bajka u Manchesteru pod vodstvom Solskjaera se i dalje nastavlja. Norvežanin je potpuno preporodio momčad i opet ih vratio u igru za mjesta koje vode u Ligu prvaka.

United se tako pridružio gradskog suparniku Manchester Cityju, Wolverhampton Wanderersima, Crystal Palaceu, Swansea Cityju, Watfordu, Brighton and Hove Albionu i Millwallu među posljednjih osam klubova preostalih u natjecanju.