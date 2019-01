Šaškin: Završit ćemo Dakar pa makar gurali automobil do cilja

Što je sve prošao Cro Dakar Team na ovogodišnjem reliju Dakar...

Hrvatska posada Šaškin - Bitterman oduševila je sve pratitelje relija. Njihov Cam AM jedva izdržava napore i teške utrke po peruanskim dinama i zavojima.

Na samom startu osme etape ugasio im se motor koji su pola sata osposobljavali, ali su unatoč tome odvozili fantastičnu utrku i stigli do 38. mjesta u ukupnom poretku.

Ništa bolje nije bilo ni u devetoj etapi u kojoj se naša posada izgubila u pustinji, a svoje je 'dao' i mijenjač.

- Nismo mogli naći dvije skrivene točke. Nešto se čulo u mjenjaču, mislili smo da je gotovo. Uspjeli smo se dovuć' do kraja, smanjili smo tempo. Zbilja smo iscrpljeni, nenaspavani, pothranjeni, zbilja je bilo ludo - opisali su nastavak svoje pustolovine.

- Helikopter se spuštao nekoliko puta, bilo je ozlijeđenih. Jako je vruće, temperatura auta i remena je bila jako visoka. Ostalo je još 115 km, nadam se da ćemo doći do kraja, moramo doći do kraja - nema predaje. Ovo je bila grozota, ovo je bilo, kažu, pravi Dakar. Tu smo još, još smo u igri - završili su naši automobilisti.

Hrvatska posada Daniel Šaškin-Saša Bitterman u devetoj je etapi zauzela 30. mjesto sa 2:06:26 sati zaostatka za Al-Attiyahom te se u ukupnom redoslijedu nalazi na 34. mjestu sa 31:39:47 sati iza vodećeg Kataranina.

Al-Attiyah je ovom pobjedom još povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu, uoči posljednje etape ima 51:27 minuta bolje vrijeme od drugog Španjolca Nanija Rome.

Do kraja ovogodišnjeg relija Dakar preostala je još samo jedna etapa koju je u svom stilu za START najavio dobro raspoloženi Daniel Šaškin.

- Dobar dan svima u Hrvatskoj, još 40. minuta je do starta. Idemo odvoziti još tih 115 kilometara i nadati se najboljem. Spremni jesmo i još smo sačuvali dovoljno snage i doći ćemo do kraja pa makar gurali automobil do cilja - kazao je Daniel Šaškin.