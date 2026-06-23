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OVAKO ĆE ISTRČATI

Ovo je Dalićevih 11 za Panamu: Nekoliko iznenađenja u sastavu

Piše Jakov Drobnjak,
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Ovo je Dalićevih 11 za Panamu: Nekoliko iznenađenja u sastavu
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Vatreni kreću po prve bodove! Dalić mijenja postavu za Panamu, a u prvih 11 uskaču Pongračić, Kovačić i Marco Pašalić

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Hrvatska u Torontu igra protiv Paname od 1 sat iza ponoći, a poznato je i tko će istrčati za "vatrene" u lovu na prve bodove na SP-u. Iz postave su ispali Petar Sučić, Luka Vušković i Mario Pašalić, a bit će i drugačija formacija u odnosu na poraz od Engleske, piše Dražen Antolić iz Sportskih novosti.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nova lica u prvih 11 na ovom Mundijalu za Hrvatsku su Marin Pongračić, Mateo Kovačić i Marco Pašalić. Tako će Hrvatska zaigrati u formaciji 4-2-3-1: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa.

Petar Musa ipak je sjajnim nastupom protiv Engleske zaradio još jedan start ispred Ante Budimira koji će opet čekati priliku s klupe. Marco Pašalić je ulaskom u igru donio energiju te on ima zadatak "terorizirati" desnu stranu Paname. Martin Baturina bio je najbolji igrač Hrvatske protiv Engleza i zasluženo je opet u udarnom sastavu. Iza njega je osovina Modrić - Kovačić koja bi trebala izdominirati vezni red.

Taktička je zamisao da Petar Sučić ostane na klupi, a odmorit će i Luka Vušković. Marin Pongračić dobio je prednost ispred Duje Ćaleta-Cara.

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Komentari 47
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