SATNICA SPEKTAKLA Evo kada se igraju prvi dvoboji Lige prvaka

Europska nogometna federacija (Uefa) objavila je raspored utakmica nogometne Lige prvaka. Ždrijeb elitnog natjecanja "Starog kontinenta" obavljen je u četvrtak, a UEFA je u subotu obznanila i raspored utakmica svih osam kola ligaške faze.

Prvo kolo se igra od 8. do 10. rujna, dok je posljednje, osmo kolo na rasporedu u srijedu, 27. siječnja.

Uvodno kolo donosi nekoliko iznimno zanimljivih obračuna. U utorak 8. rujna talijanski prvak Inter u čijim redovima igra Petar Sučić gostovat će kod Real Madrida, dok Joško Gvardiol, Mateo Kovačić i ostatak ekipe iz Manchester Cityja gostuje kod Porta. Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund odmjerit će na Westfalenu snage protiv Villarreala.

Foto: FRANCK FIFE/REUTERS

U utorak, 8. rujna sastaju se: AEK Atena - LASK, Club Brugge - Aston Villa, Borussia Dortmund - Villarreal, Porto - Manchester City, Lille - Real Betis, te Real Madrid - Inter. Prva dva dvoboja počinju u 18.45, ostali u 21.

Dan kasnije na rasporedu su susreti: Barcelona - Feyenoord, Stuttgart - Viking, Liverpool - Atletico Madrid, Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava, Sporting - Galatasaray i Napoli - Arsenal. Prva dva dvoboja počinju u 18.45, ostali u 21.

U četvrtak, 10. rujna snage će odmjeriti: Fenerbahče - Roma, PSV Eindhoven - Šahtar, Como - Leipzig, Bayern Munchen - Bodø/Glimt, Manchester United - Sabah i Slavia Prag - Lens. Prva dva dvoboja počinju u 18.45, ostali u 21.

Drugo kolo na rasporedu je 13. i 14. listopada, treće je 20 i 21. listopada.

Prvih osam klubova izborit će plasman u osminu finala, klubovi koji će zauzeti od 9. do 24. mjesta igrat će u play-offu, a za ostale će europska sezona završiti. Naslov prvaka brani PSG koji je u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedio Arsenal sa 4-3 nakon što je susret završio 1-1.