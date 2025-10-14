Obavijesti

OPET ĆE BITI NA MUNDIJALU

Saudijska Arabija i Katar izborili nastup na Svjetskom prvenstvu

Piše HINA,
Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

Već ranije je šest azijskih reprezentacija izborilo plasman na Svjetskom prvenstvu, Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja i Uzbekistan, a njima su se pridružili Katar i Saudijska Arabija.

Nogometne reprezentacije Katra i Saudijske Arabije izborile su plasman na SP 2026. godine nakon što je osvojile prva mjesta u skupinima A i B četvrtog kruga azijskih kvalifikacija.

FIFA World Cup - AFC Qualifiers - Group A - Qatar v United Arab Emirates
Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

U četvrtom krugu kvalifikacija sudjelovalo je šest trećeplasiranih i četvrtoplasiranih momčadi iz trećeg kruga podijeljeno u dvije skupine od po tri momčadi. Momčadi su igrale jedna protiv druge, a pobjednici svake skupine izborili su plasman na SP, dok drugoplasirani iz svake skupine idu u peti krug.

Na turniru skupine A u Al Rayyanu sudjelovali su domaćin Katar, te Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman, a na koncu je slavio Katar.

U prvom susretu 8. listopada Oman i Katar su odigrali 0-0, tri dana kasnije UAE su porazili Oman sa 2-1, a u odlučujućem dvoboju za SP Katar je porazio UAE sa 2-1.

FIFA World Cup - AFC Qualifiers - Group A - Qatar v United Arab Emirates
Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

Domaćin je poveo 2-0 golovima Boualema Khoukhija (49) i Pedra Miguela (74). Katar je u 90. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Tarek Salman, a UAE je u osmoj minuti nadoknade smanjio golom Sultana Adila.

Katar je postao 24. reprezentacija koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će iduće godine organizirati SAD, Meksiko i Kanada.

Katarcima je to drugi plasman na World Cupu nakon prošlog SP-a koji je održan u njihovoj zemlji. U premijernom izdanju upisali su sva tri poraza.

FIFA World Cup - AFC Qualifiers - Group B - Saudi Arabia v Iraq
Foto: STRINGER/REUTERS

Skupina B je igrana u saudijskoj Džedi, a sudjelovali su domaćini, Indonezija i Irak. Saudijci i Iračani su porazili Indoneziju, a u utorak u međosobnom susretu razriješili pitanje pobjednika skupine.

Susret je završio 0-0, što je bilo dovoljn Saudijcima da izbore svoje treće SP u nizu, te sedmo ukupno.

U petom krugu kvalifikacija će drugoplasirani UAE i Irak igrati dvije utakmice u studenom 2025. kako bi se odredilo koja momčad prolazi u Interkontinentalne kvalifikacije.

U Međukonfederacijskom doigravanju u ožujku sudjelovat će šest reprezentacija podijeljenih u dvije skupine od po tri momčadi, a pobjednici obje skupine kvalificirat će se za Svjetsko prvenstvo.

Plasman u kvalifikacijama već su osigurali Bolivija i Nova Calaedonija. Preostala četiri mjesta će popuniti jedna ekipa iz Azije, jedna iz Afrike, te dvije iz CONCACAF-a. 

