'I ovo malo što igra, nije baš na nivou. Ali Darija ne puštaju...'

Nezadovoljan statusom u Minnesoti Dario Šarić zatražio je trade, no trener Timberwolvesa Ryan Saunders uvjerio ga je da ostane te da će uskoro dobiti priliku kakvu zaslužuje.

Opcija tradea tako je za sada stavljena po strani, a za koliko dugo, e to je pitanje na koje nitko ne zna odgovor, pa ni sam Dario. Kao i većinu NBA igrača, tako se ni njega neće ništa pitati ako ga franšiza odluči mijenjati.

- Istina je da su Dario i njegov zastupnik zatražili trade, čak se pojavila i informacija da Minnesota za njega traži jednog igrača i pick prve runde drafta, no čini se da od svega na koncu neće biti ništa jer ga novi trener nikako ne želi pustiti - potvrdio nam je informaciju Dariov otac Predrag, koji teško proživljava sve što se događa s njegovim sinom nakon tradea iz Philadelphije.

- U Sixersima je bio zadovoljan, igrao je, imali su i rezultate, rasli, a u Wolvesima.... Jednostavno, nije mu legao taj trade, nije dobio pravu priliku, a i ovo malo što igra, nije na njegovom nivou.

Minnesota ima previše individualaca, teško ih je sve zadovoljiti

Problem je što su Wolvesi momčad prepuna individualaca, i da bi zadovoljili sve prohtjeve, trebalo bi im pet lopti na terenu.

- Dok se namire Rose, Wiggins, Teague, Covington, Gibson... ostaju mrvice, Dario ne može doći do lopte, a to ga dodatno čini nervoznim, pa i ono što bi objektivno mogao pogoditi ili napraviti, više ne uspijeva. Uvijek sam kritičan prema njemu, najprije gledam gdje on griješi i što može popraviti, ali ovo je jednostavno situacija u kojoj ne može puno više. Ovo je momčad bez glave i repa, previše je individualaca koji vuku svako na svoju stranu, a Dario nije navikao na takvu košarku...

Dojam je i da Wolvesi imaju puno bolju momčad od rezultata koji postižu.

- Daleko od toga da momčad nema kvalitetu, ali previše je tu nelogičnosti da bi rezultat bio bolji. Po meni, da ih je malo dovesti u red, oni imaju momčad za doigravanje, ali previše svatko vuče na svoju stranu, a meni se to ne sviđa. Započnem gledati utakmicu, i nakon 15-20 minuta odustanem, ne da mi se gledati jer to nije to. Da nije Darija, teško da bih ih ikad pogledao - iskren je Predrag, koji nam je otkrio i kako Darija dodatno frustrira grozno vrijeme i temperature debelo ispod ništice koje zimi vladaju u Minnesoti.

Zbog minusa danima ne izlazi iz kuće

- Mislili smo ići do njega u posjetu, ali rekao nam je da nema smisla dolaziti i smrzavati se, jer ni on danima ne izlazi iz kuće. Ne samo da se temperature spuštaju ispod -30, nego još puše i jak sjeverni vjetar, koji osjećaj hladnoće dodatno pojačava. To je dodatni razlog zbog kojeg bi želio trade, da ga presele u toplije krajeve.

Pojavila se informacija kako su za trade bili zainteresirani Boston, pa i Philadelphia.

- Ne znam detalje, ali znam da je bilo kontakata s nekim klubovima te da je intimna želja Darija da zaigra za Grega Popovića, koga iznimno cijeni. No svjestan je da se njega neće puno pitati, to je tako... Nije ga se pitalo ni kad ga je Philadelphia mijenjala. Željeli su Buttlera, a nisu mogli ponuditi ništa osim njega i Covingtona... Uglavnom, više će se znati u narednih nekoliko dana, no kako sada stvari stoje, Dario će do kraja sezone ostati u Minnesoti, a onda ćemo vidjeti. No to ne znači da se ne može dogoditi i neki trade u zadnji čas, to je tako u NBA ligi - zaključio je Predrag Šarić.