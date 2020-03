Prvi proglasili prvake, Mladost ogorčena: Ovo je izvan pameti

Dok u Hrvatskoj, kao i u većini svijeta, odgovorni vijećaju, gledaju i razmatraju što sa sportskim sezonama, u hrvatskoj su odbojci odlučili presjeći sve i - proglasiti prvake.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

To su u muškoj Superligi u utorak postali Mladost Ribola Kaštela te u ženskoj zagrebačka Mladost. Za svaki klub ponešto, možemo reći i u šali, ali njoj u ovim trenucima nema mjesta.

- Mi nismo ti koji su odlučili kada će korona napasti planetu, sada je vrijeme da se donesu izvanredne odluke i samo skrbimo o životu i zdravlju sportaša i ljudi. Zaključane su dvorane, nema treninga i čak da se stvore uvjeti za nastavak prvenstva, već bi na red stigle reprezentacije i ne bi bilo vremena - u startu će predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković.

- Samo smo nastojali smanjiti troškove, moram reći da je to bila jednoglasna odluka oko završetka, a kasnije smo vijećali kakav stav zauzeti oko tablice. Odlučili smo da uzmemo u obzir zatečeno stanje i dogovorili da nitko ne ispada i da širimo ligu za dva kluba.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U redu, ali nije li uzorak od dvije odigrane prvenstvene utakmice obje Mladosti premalen da bi to bilo - to?

- To je takav sustav, mi nismo birali kada će se ovo dogoditi. Oni su igrali međusobno dvije utakmice u srednjeuropskoj ligi MEVZA-i i svatko je jednu dobio. Čak je i sportski direktor zagrebačke Mladosti Darko Antunović predložio da uzmemo to u obzir, ali ispostavilo se da su u poenima izjednačeni! Točno 212 jedni, 212 drugi. U prvenstvu su Kaštelani ipak bolji za 17 poena.

Kako onda u Ligu prvaka?

Nakon, podsjetimo, samo dva odigrana kola. Nije li možda odluka prenagla, odnosno je li se moglo zaključiti prvenstvo bez prvaka kao u nekim sportovima i ligama? Pogotovo u svjetlu činjenice da su prije nijih Rijeka, Osijek Split, Varaždin, Sisak i Trnje u prvom dijelu, u kojem Mladosti nisu sudjelovale, odigrali 18 kola. Također, nitko se još u Hrvatskoj nije odlučio na takav potez.

- A kako ćemo onda odrediti tko će u Ligu prvaka? Slovenci su proglasili prvaka po istim čimbenicima. Ili, što reći za Rijeku koja je četvrta za jedan poen i ostala bez Europe? Razgovarao sam sa svim relevantnim ljudima, ovo se nije dogodilo u 100 godina, ali dogodi se. Da, to je tako. Evo, i u Španjolskoj razmišljaju hoće li Barcelonu proglasiti prvakom, a gdje smo u toj priči mi, koji sa stipendijama uglavnom plaćamo igrače. Ponavljam, nismo ni znali kakvo je stanje na tablici kad smo donijeli odluku. Kup, pak, još nije otkazan definitivno, on se može i kasnije odigrati.

A u tom Kupu, u čijem polufinalu na jednu utakmicu trebaju igrati Mladost protiv Mladosti, Kaštelani će biti potencijalno dramatično oslabljeni.

- Upravo raskidamo ugovore s trojicom najboljih igrača - rekao nam je trener novopečenih prvaka Hrvatske Ivan Rančić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Titula se, dakle, nakon dvije godine vratila u Kaštela. U nekom bi vedrijem razgovoru jasno čestitali, a sad...

- Pripremao sam momčad kao smatrajući da neće biti nekakva duža odgoda. Ali kad sam vidio da su prekinuli prvenstva, Slovenci, Nijemci, Belgijanci, Asutrijanci, Estonci, onda sam i ja počeo razmišljati. Ovo je teška odluka, mi smo kao pravi sportaši htjeli da se sve odluči na terenu. I veselili smo se tomu jer smo imali atraktivnu ekipu. Ovo je najgore za sve, ali poštujmo to, čemu preispitivanje. Što da kažem, prazan je osjećaj.

Jeste li preispitali tablicu MEVZA-e prije odluke?

- Baš sam ujutro pogledao, inače volim detalje. No suludo mi je to komentirati jer takva je situacija valjda bila zadnji put u vrijeme rata. Mi nismo ni slavili, to vam dovoljno govori. Ja sam bio prva osoba koja se borila da se prvenstvo produži za mjesec dana, ali to je neizvedivo jer nitko ne zna koliko će ovo sve trajati. Evo, naš Amerikanac Solbrig je praktički sada plakao što odlazi, svi su baš bili nabrijani na utakmice jer bilo bi pravo finale premda se tu i Split pojavio s Omrčenom kao ozbiljan protivnik. Pa i njima, i Rijeci i Osijeku nanesena je nepravda što neće igrati doigravanje - govori bivši hrvatski izbornik.

Može biti opasno

- Nama ovaj naslov tehnički ne donosi ništa u financijskom smislu jer sada će teško biti naći sponzore nakov ovog virusa, više smo htjeli da još nekoliko puta napunimo dvoranu. Čak je netko iz rukometnog svijeta iznio prijedlog da se proglasi prvakom onaj lanjski. I to bih poštivao iako bi to bili Zagrepčani.

Pa čujmo onda i njih kako su doživjeli ovu odluku.

- Nismo je prihvatili, naravno. Odluka je nepromišljena, donijeli su je ljudi koji imaju neki problem koji, ovo pričam u svoje ime, ne razumijem - nezadovoljno će, očekivano, trener zagrebačke Mladosti Radovan Malević.

- Postoje u ovoj državi institucije koje su kompetentne i odlučuju o takvim stvarima. Anarhija ne treba nikome, uostalom imamo Olimpijski odbor. Ovo je van pameti jer odluka je kontradiktorna. Proglasili su prvaka po plasmanu, a onda kažu da se Kup odgađa do daljnjega, Kup koji treba završiti prije prvenstva? Netko je jako ubrzao, ali i da je odluka bila u našu korist, ne bismo je prihvatili.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Trener mladostaša vratio se primjerom malo na prošlu sezonu.

- Prošle sezone u Splitu smo trebali igrati četvrtfinale Kupa, ali dvorana ja Poljudu je poplavila i nije bilo uvjeta za igru. Delegat je bio lokalni čovjek i predložili smo domaćinima da dođu u Zagreb sutradan da odigramo. Oni su se zahvalili, rekli da ne mogu. Mi smo inzistirali da se ne registrira za nas pobjeda dok ne odigramo jer nam to nije bilo prihvatiljivo. Ovo nije logično, nije ni pošteno na kraju krajeva jer ipak tu postoji dostojanstvo kojeg se moramo držati. Ovo je neodgovorno, čak i opasno.

Pogotovo za vaše planove koji su za sljedeću sezonu uključivali skupinu Lige prvaka koja je blizu ove.

- Imali smo dogovor da za sezonu 2020./2021. napadnemo LP, ali ovo sad bi moglo to bitno promijeniti. Međutim, Mladost ima sasvim dovoljno trofeja u svojoj povijesti. Možda nekome smeta naš uspjeh i sređenost. Pa mi smo donijeli međunarodne bodove za hrvatsku odbojku. Završili smo drugi u MEVZA ligi, a Kaštelani peti. U toj su ligi igrala četiri kluba koja su bila u Ligi prvaka, najmanje u kvalifikacijama. I mi smo ispred Kaštelana bili uvjerljivo. U prvenstvu se čak nismo ni susreli. Uostalom, što s ostalima? Zašto netko sebi daje za pravo moć da bez razgovora i konzultacija donose odluku? Pa ti su klubovi plaćali igrače, igrali utakmice, kao da oni nisu bitni. Stvarno me fascinira taj način rješavanja problema, zašto mi moramo biti prvi koji izlaze s takvim zaključcima. Strašno sam tužan zbog nepromišljenog ponašanja HOS-a i ne znam dakle nam onda motiv da stvaramo igrače za reprezentaciju, a to nam je uvijek bila zvijezda vodilja.

Zvijezde su, eto, odvele pehar prvaka Hrvatske u Kaštela. Ne ponovio se više takav razlog.

Priopćenje Mladosti iz Zagreba:

Foto: haok mladost

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA