Hajduk je nastavio siguran hod kroz prvenstvo, nakon tri domaće pobjede nad Istrom, Goricom i Slaven Belupom, slavili su i na gostovanju u Osijeku 0-2 i zadržali maksimalan bodovni učinak
KOMENTAR PLUS+
Savršen start sezone: Garcijin Hajduk ima glavu i rep, Livajin povratak bio je šećer na kraju
Čitanje članka: 4 min
Pobjedom 0-2 na prvom ovosezonskom gostovanju u Osijeku Hajduk je nastavio siguran hod kroz prvenstvo, četvrta utakmica - četvrta pobjeda, savršeni start i maksimalan učinak uoči jadranskog derbija iduće nedjelje na Poljudu. Hajduk je do gostujuće pobjede došao s dva gola postignuta na gotovo isti način, bila su to dva mata u tri poteza.
