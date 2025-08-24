Obavijesti

Savršen start sezone: Garcijin Hajduk ima glavu i rep, Livajin povratak bio je šećer na kraju

Hajduk je nastavio siguran hod kroz prvenstvo, nakon tri domaće pobjede nad Istrom, Goricom i Slaven Belupom, slavili su i na gostovanju u Osijeku 0-2 i zadržali maksimalan bodovni učinak

Pobjedom 0-2 na prvom ovosezonskom gostovanju u Osijeku Hajduk je nastavio siguran hod kroz prvenstvo, četvrta utakmica - četvrta pobjeda, savršeni start i maksimalan učinak uoči jadranskog derbija iduće nedjelje na Poljudu. Hajduk je do gostujuće pobjede došao s dva gola postignuta na gotovo isti način, bila su to dva mata u tri poteza. 

