Savršene kvalifikacije Hrvatske za povijest i drama Zvonimira Srne! Rukometaš je kašljao krv

Hrvatska rukometna reprezentacija trijumfalno je okončala kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026., svladavši u riječkoj dvorani Zamet reprezentaciju Luksemburga rezultatom 30-20 (15-10). Ovom pobjedom izabranici Dagura Sigurdssona ostvarili su stopostotni učinak sa svih šest pobjeda, ponovivši tako uspjeh iz kvalifikacija za Euro 2012.. No, uvjerljivo slavlje i povijesni uspjeh ostali su u sjeni zabrinjavajuće ozljede Zvonimira Srne, koji je zbog udarca u grlo i iskašljavanja krvi hitno prevezen u bolnicu.

Pokretanje videa... 01:17 Šoštarić za 24sata: Svi mi kažu 'S ovom publikom u Areni vas baš nitko ne može pobijediti' | Video: 24sata/Video

Iako se očekivala lakša utakmica protiv autsajdera Luksemburga, početak susreta u Rijeci nije bio prema planovima hrvatskog izbornika. Golman Luksemburga Mika Hermann bio je glavna prepreka, obranivši nekoliko čistih zicera i držeći svoju momčad u egalu, pa čak i minimalnom vodstvu, gotovo deset minuta.

Preokret je stigao zahvaljujući raspoloženom Dominiku Kuzmanoviću, koji je obranio i dva sedmerca. Marin Šipić je zatim s nekoliko brzih golova donio Hrvatskoj prvo osjetnije vodstvo. Do poluvremena su domaćini stigli do prednosti od pet golova. Filip Glavaš je bio siguran izvođač sedmeraca, dok je Luka Lovre Klarica dalekometnim udarcima ubrzao napad.

U drugom poluvremenu Hrvatska je zaigrala nešto odlučnije. Iako je Hermann i dalje briljirao na golu gostiju, kvaliteta i duža klupa Hrvatske polako su dolazili do izražaja. Luksemburžani su se dobro držali sve do 40. minute, no tada je umor počeo uzimati danak, a tehničke pogreške su se redale, što je Hrvatska znalački kažnjavala. U završnici je priliku dobio i mladi golman Matej Špikić, koji je odmah skinuo jednu loptu, a potom i asistirao Marinu Jeliniću za vodstvo 27-17, čime je utakmica i definitivno prelomljena.

Rijeka: Susret Hrvatske i Luksemburga u kvalifikacijama za EHF EURO 2026. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pobjedom nad Luksemburgom, hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je maksimalan učinak u kvalifikacijskoj skupini 5, upisavši svih šest pobjeda. Ovo je tek drugi put u povijesti da su Hrvati završili kvalifikacije za Europsko prvenstvo završili sa stopostotnim učinkom. Prethodno im je to uspjelo prije dugih 13 godina, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2012.

Nažalost, besprijekornu večer i veliko slavlje zasjenio je incident krajem prvog poluvremena. Hrvatski reprezentativac Zvonimir Srna u jednom je duelu nezgodno stradao. U sudaru s luksemburškim igračem Loicom Kaisenom dobio je snažan udarac u predjelu grkljana. Srna je ostao ležati na parketu, hvatajući zrak, a situacija je postala još ozbiljnija kada je počeo iskašljavati krv, javljaju Sportske novosti.

Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj ozljedi. Liječnička služba brzo je intervenirala, a Srna je na poluvremenu, umjesto u svlačionicu, hitno prevezen u bolnicu na daljnje pretrage. Ovaj događaj unio je nemir među suigrače i navijače, a više informacija o težini njegove ozljede očekuje se nakon detaljnih liječničkih pregleda.

Rijeka: Susret Hrvatske i Luksemburga u kvalifikacijama za EHF EURO 2026. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Izbornik Sigurdsson iskoristio je utakmicu protiv objektivno slabijeg protivnika za pružanje prilike igračima s manjom minutažom te nekim debitantima. U sastavu nije bilo braće Mandić (Davida i Mateja) te Davora Gavrića. Službeni debi imali su golman Matej Špikić i srednji vanjski Berislav Antonio Tokić, dok je povratnik Halil Jaganjac, nakon što je zbog obiteljskih razloga propustio utakmicu u Belgiji, dobio priliku zaigrati pred svojom publikom i također se upisao u strijelce. Priliku je iskoristio i mladi Diano Ćeško, koji je nakon sjajnog debija s pet golova u Belgiji, i u Rijeci pokazao potencijal.

Marin Šipić i Filip Glavaš predvodili su hrvatske strijelce sa po šest golova, dok su Marin Jelinić i Luka Lovre Klarica zabili po pet golova. Na suprotnoj strani Loic Kaysen je zabio pet golova, a Raphael Gudsen četiri gola.

U drugom susretu iz naše skupine Češka je pobijedila Belgiju sa 25-22 potvrdivši drugo mjesto u skupini. Čehe su predvodili Jonas Patzel sa šest i Tomas Pirochsa četiri gola, dok je u belgijskim redovima najefikasniji bio Quinten Colman sa šest golova.

Hrvatska je osvojila prvo mjesto u skupini sa 12 bodova, Češka ima osam, a Belgija i Luksemburg po dva boda. Europsko prvenstvo će se održati od 15. siječnja do prvog veljače iduće godine u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.