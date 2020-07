Saznajemo: Dinamo će Europu i ove sezone igrati u Maksimiru!

Uefa će u novoj sezoni biti puno popustljivija prema klubovima koji se natječu u Europi, posebice jer na tribinama neće biti gledatelja. A to znači kako se Dinamo još jednom provukao...

<p>Dinamo će dvobojem protiv Varaždina zaključiti staru, pa već 15. kolovoza otvoriti novu prvenstvenu sezonu. Nogometaši hrvatskog prvaka trenutno su u rezultatskoj, ali i igračkoj krizi, no navijači Dinama vjeruju kako će se sve to promijeniti do početka nove europske priče. Koja stiže vrlo brzo...</p><p>Iz Uefe konačno stižu i dobre vijesti, <strong>Maksimir </strong>je dobio 'zeleno svjetlo', pa će Dinamo na svom stadionu igrati sve europske utakmice. Proteklih tjedana ni u 'modrom' klubu nisu bili sigurni kako bi se to moglo dogoditi, već su i u javnost puštali priču kako će Rujevica trebala biti njihov europski dom ove sezone. A to se ipak neće dogoditi...</p><p>Cijela priča postala je čudna nakon što je Lokomotiva za europsku sezonu 2020/21. prijavila dva stadiona - <strong>Kranjčevićevu i Maksimir</strong>. U Lokomotivi su bili čvrstog stava, uvjereni kako će 2. pretkolo Europske lige ili 2. pretkolo Lige prvaka odigrati u Kranjči, a da onda u svakom slučaju sele u Maksimir. No, sada je jasno, Maksimir je i ovoga puta dobio dopuštenje Uefe, vjerojatno posljednji put dok se nešto drastičnije na njemu ne promijeni.</p><p>Dinamu je ovoga puta u prilog išla i korona, točnije činjenica kako će se europske kvalifikacije igrati - bez prisustva gledatelja. Istočna tribina maksimirskog stadiona već je četiri mjeseca neuporabljiva, sve su veći problemi i s južnom tribinom koja čeka dodatne preglede. Sasvim je jasno, kako bi u slučaju punog stadiona na europskim utakmicama kapacitet <strong>Maksimira </strong>bio bitno smanjen (barem za jug), no zbog korone u Dinamu s time nemaju problema.</p><p>Uefa će u novoj sezoni, baš zbog toga što na europskim utakmicama neće biti gledateljima, biti puno blaža i prema klubovima. Tako bi Lokomotiva i za neke druge faze natjecanja (a ne samo 2. pretkolo Lige prvaka ili Europske lige) mogla naknadno dobiti dopuštenje za igranjem u Kranjčevićevoj, a <strong>Dinamo </strong>barem još ni ove europske sezone ne treba seliti iz Maksimira. Pitanje je samo do kada...</p>