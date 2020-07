Godoy se vraća iz Argentine, ali Dinamo ga ipak neće otkupiti?

Kada je došao u Maksimir, Godoy je završio u drugoj momčadi, čak je na treninzima zbog toga iskazivao nezadovoljstvo. A u Dinamu sada ne žele za njega dati 1,5 milijun eura, nakon što su već platili 300.000 za posudbu

<p><strong>Matias Godoy</strong> (18) bio je veliko zimsko pojačanje Dinama, točnije veliki 'modri' zalog za budućnost. Argentinski reprezentativac do 17 godina stigao je na jednogodišnju posudbu iz tamošnjeg <strong>drugoligaša Atletico Rafaele</strong>, u Maksimiru su o mladom napadaču na predstavljanju govorili samo u superlativima...</p><p>Dinamo je za njegovu posudbu platio 300 tisuća eura, a otkup ugovora 'modre' je trebao koštati <strong>još 1,5 milijun eura</strong>. No, kako sada stvari stoje do tog otkupa najvjerojatnije neće doći, ni Dinamo ni Godoy nisu preišve zainteresirani za nastavak suradnje. Matias Godoy po dolasku u Zagreb očekivao je zajamčeno mjesto u prvoj, a onda je odmah priključen drugoj momčadi hrvatskog prvaka.</p><p>Kako doznajemo, <strong>Argentinac </strong>nije bio presretan takvim raspletom, čak je i otvoreno na pojedinim treninzima (druge momčadi) iskazivao nezadovoljstvo takvim raspletom. U Dinamu su imali kvalitetan plan, pričekati da se <strong>Godoy </strong>kroz Dinamo 2 aklimatizira na hrvatske prilike i život u drugoj zemlji, a onda ga postepeno uvoditi u prvu momčad. No, sve je dodatno zakomplicirala korona...</p><p>Nogomet se diljem svijeta prestao igrati, Godoy na kraju nije dobio priliku za normalnu prilagodbu na novu sredinu, a <strong>Dinamo </strong>je ubrzo stegao remen po pitanju financija. Danas nikome u 'modrom domu' ne pada na pamet iskrcati 1,5 milijun eura za dovođenje talentiranog, ali još ne i dokazanog igrača. No, Godoyeva posudba vrijedi do zime, možda će se do tada nešto i promijeniti.</p><p>Matias Godoy cijelu je 'korona eru' proveo u <strong>Zagrebu</strong>, a onda se po otvaranju granica zaputio u Argentinu. Iz domovine i dalje svakodnevno 'lupa' slike po raznim društvenim mrežama, dok mu brojni suigrači (među kojima je i <strong>Robbie Burton</strong>) svakodnevno treniraju u Maksimiru. A prema pisanju argentinskih medija i on bi se u srijedu trebao zaputiti u Zagreb.</p><p>Mladi Argentinac za drugu momčad Dinama skupio je tri nastupa i tek 77 minuta, a u plavom dresu zaigrao je i u osmini finala juniorske Lige prvaka, na gostovanju kod <strong>Bayerna</strong>. U Münchenu je odigrao 18 minuta, promašio dva zicera, ali onda u raspucavanju penala bio precizan s bijele točke. I kako sada stvari stoje, i dalje će nastupati za mladu momčad Dinama...</p><p>Juniorsku momčad Dinama za malo manje od mjesec dana (18. kolovoza) očekuje četvrtfinalni dvoboj Lige prvaka protiv Benfice, ta će se utakmica odigrati u Nyonu. I dok su sve mlade nade Dinama već dulje vrijeme u pogonu, velik broj tih juniora <strong>(Hrvoj, Gvardiol, Šutalo, Franjić, Marin, Julardžija...)</strong> broji nastupe i za seniorsku momčad, <strong>Godoy </strong>se tek u srijedu vraća iz Argentine. Sada će hvatati formu za četvrtfinale Lige mladih, možda u novoj sezoni i dobiti priliku zaigrati za prvu momčad. No, i dalje je teško očekivati da će 'modri' za njega iskrcati još 1,5 milijun eura... </p>