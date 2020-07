Gavranović ostaje u Dinamu!

Prvi je to kadrovski potez Zorana Mamića otkako je preuzeo dvojnu funkciju trenera i sportskog direktora. Na kojoj će, po svemu sudeći, ostati i na početku iduće sezone...

<p>Ma kakav v.d., odnosno vršitelj dužnosti! Kad <strong>Zoran Mamić</strong> zasjedne na Dinamovu klupu, nije to samo krpanje rupe!</p><p>Da, nakon što je <strong>Matjaž Kek</strong> odbio Dinamo, <a href="https://www.24sata.hr/sport/vaha-iz-dinama-i-ne-ocekujem-poziv-publika-me-uvijek-voljela-706832">Vahida Halilodžića</a> nisu ni zvali, a <a href="https://www.24sata.hr/sport/nije-me-strah-sto-je-monaco-u-18-mjeseci-otpustio-4-trenera-707134">Niko Kovač preuzeo je Monaco</a>, trenera "kapitalaca" s našeg (jezičnog) područja baš i nije ostalo. Pa se ponavlja priča iz Zokijeva prvog trenerskog mandata: "Nisam ja baš za trenera... Ne znam želim li to raditi... Dobro, ajde, uskočit ću samo dok ne nađemo nekoga..." pa ipak (p)ostane trajno rješenje.</p><p>Tako će <strong>Zoran Mamić</strong>, vrlo je izvjesno, povesti Dinamo prema Ligi prvaka i novom domaćem naslovu. Unatoč tome što, jel, nije siguran da je to njegov pravi poziv, unatoč tome što, jel, ne želi biti teret klubu zbog svojih sudskih procesa i pogotovo unatoč tome što su navijači izričito protiv. I ne mislimo pritom samo na BBB...</p><p>A prvi je kadrovski potez u dvostrukoj ulozi trenera i sportskog direktora Mamić već napravio: dogovorio je nastavak suradnje s Marijem Gavranovićem (30)!</p><p>Neočekivan je to obrat jer Gavranoviću je istekao ugovor i Dinamo ga je pustio kući u Švicarsku i na odmor, uopće nije računao na njega ni u zadnjim utakmicama sezone.</p><p>Veliki dinamovac od rođenja govorio je kako je za sve ostale klubove u karijeri igrao kao profesionalac, ali Dinamo je bio više od toga, kako je uživao i ostvario jedan od svojih snova zaigravši za "plave", pa još i u Ligi prvaka, ali i kako ga je klub razočarao na kraju kada mu nitko nije, tvrdi, došao i rekao da više nije dio momčadi. Neugodno se iznenadio vidjevši da njegovo ime nije na popisu kandidata za utakmicu.</p><p>U Dinamo je došao iz Rijeke u ljeto 2018., nakon što je igrao za Lugano, Xamax, Yverdon, Schalke, Mainz i Zürich. Samo je za Zürich odigrao više utakmica nego za Dinamo, a u 87 nastupa za "plave" zabio je 28 golova uz 11 asistencija u HNL-u i Europi. I s Rijekom i s Dinamom osvojio je naslov prvaka i Kup.</p><p>Sad će Gavranović potpisati novi ugovor, do ljeta 2023. godine.</p>