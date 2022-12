Scaloni: Ne vjerujem koliko smo patili u finalu, Fernandez: Ovo je za Messija, on to zaslužuje!

Argentina je po treći put postala svjetski prvak nakon pobjede u finalu protiv Francuske, a premda su Argentinci vodili 2-0 do 80. minute, a potom i 3-2 u produžecima, na kraju je odluka pala u penalima gdje su Argentinci ipak slavili i na kraju emotivno proslavili treću svjetsku krunu u povijesti.

- Ne mogu vjerovati da smo toliko patili u ovoj utakmici, ali smo još jednom pokazali da ova momčad stvarno može sve. Ponosan sam na sve, na apsolutno svakog igrača, na sve naše navijače - rekao je nakon velikog slavlja izbornik Argentine Lionel Scaloni.

- Uz sve udarce koje smo primili kroz finale ostali smo na nogama, a to ovu pobjedu dodatno čini još emotivnijom. Želim poručiti našim navijačima da uživaju i slave. Ovo je povijesni trenutak za Argentinu. Finale. Bila je to savršena utakmica.

POGLEDAJTE LIVE: LUDI DOČEK VATRENIH NA TRGU

Enzo Fernandez (21) dobio je nagradu za najboljeg mladog igrača turnira, a mladi veznjak posvetio je osvojeni Mundijal svojem kapetanu, Lionelu Messiju.

Foto: CARL RECINE

- Nikada neću zaboraviti sve ovo što se dogodilo na prvenstvu i u ovom finalu. Neprocjenjivo je što sam dobio uopće priliku igrati za našu zemlju na prvenstvu. Uz to, još smo otišli do kraja. Ovo je nevjerojatno, a Messi je ovo zaslužio više od bilo koga drugoga. Sretan sam zbog njega, on je naš vođa - rekao je Fernandez.

POGLEDAJTE VIDEO: NAVIJAČI ZAUSTAVILI AUTOBUS VATRENIH

Najčitaniji članci