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PONOSNI IZBORNIK

Scaloni: Nisam arogantan kada kažem da su moji igrači unikatni

Piše HINA,
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Scaloni: Nisam arogantan kada kažem da su moji igrači unikatni
Foto: Dylan Martinez
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Scaloni u ekstazi nakon trijumfa nad Engleskom! Argentina juri po novu krunu i u finalu protiv Španjolske ide po povijesnu obranu naslova. Izbornik je nahvalio svoje igrače i rekao da su uistinu posebni

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Impresivne su naše utakmice na ovom Svjetskom prvenstvu, ushićeno je rekao argentinski izbornik Lionel Scaloni nakon što je njegova momčad pobijedila 2-1 Englesku u Atlanti. Argentina će u nedjelju igrati protiv Španjolske u finalu te će pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka. Argentinci će u nedjelju loviti četvrtu svjetsku krunu.

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FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
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Foto: Carlos Barria

- Presretan sam. Ovaj se osjećaj ne može opisati. Oduševljen sam zbog igrača i svih Argentinaca. Nismo vjerojatno niti svjesni svega što smo napravili. Idemo dalje, u jednom dahu je rekao izbornik Scaloni.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Lee Smith

Iskreno je fasciniran snagom i kvalitetom svojih igrača. 

- Ne prestaju me oduševljavati moji igrači. Impresivni su. Mislim da nisam arogantan ako kažem da su ovi igrači zaista jedinstveni, a navijači briljantni. Kada kažem da su nas oni odveli do pobjede to stvarno mislim. Finale? Dat ćemo opet sve od sebe. Naravno da ćemo pokušati pobijediti. Drugi put u nizu bi bilo nestvarno, rekao je Scaloni.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Paul Childs

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U povijesti svjetskih prvenstava samo su Italija 1934. i 1938. godine te Brazil 1958. i 1962. uspjeli obraniti naslove svjetskih prvaka.

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