Scene za rastopit se: Gasol se druži s Kobejevom kćerkicom

Vanessa Bryant je nedavno objavila fotografije Pau Gasola koji se družio s njezinim kćerkama i raznježila sve, a ovaj put su išli zajedno na druženje u prirodu...

<p><strong>Pau Gasol</strong> (40) i <strong>Kobe Bryant</strong> bili su kao braća. Na terenu su funkcionirali fantastično, a izvan terena bili nerazdvojni. Sve je rezultiralo s dva naslova NBA lige u šest godina (2008. - 2014.) zajedničkog igranja te prijateljstvom do kraja života. No nažalost, to veliko prijateljstvo tragično je prekinula nesreća helikoptera. Tog kobnog 26. siječnja život je izgubio veliki Kobe Bryant, njegova kći Gianna i još sedmero ljudi.</p><p>Španjolskog košarkaša ta je vijest užasno pogodila. Izgubio je velikog prijatelja, čovjeka koji mu je bio kao obitelj, ali u tome trenutku je sam sebi obećao jednu stvar. Da će do kraja života paziti na Kobejevu obitelj. Kako je obećao, div iz Barcelone je tako i ispunio.</p><p>Vanessa Bryant je nedavno objavila fotografije Pau Gasola koji se družio s njezinim kćerkama i raznježila sve, a ovaj put su išli zajedno na druženje u prirodu. Fotografija je uslikana na brodu, a Španjolac u naručju drži malenu Bianku</p><p>- Striček Pau - napisala je Kobejeva supruga. </p><p>Ta fotografija rastopila je i raznježila mnoge. Pau i Kobe bili su kao obitelj i redovito su posjećivali jedan drugoga. Nažalost, njihov odnos prekinula je nesreća koja je preokrenula život Bryantove obitelji. Kao pravi prijatelj, Pau je uskočio i ispunio obećano. Postao je oslonac Vanessi Bryant i njezinoj djeci u najtežim trenucima. A vjerujemo da to sve Kobe promatra od gore sa svojim prepoznatljivim osmijehom na licu. </p>