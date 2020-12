Schifo: Letjeli smo travnjakom protiv Nizozemaca! Goca Jurić: Bilo je to ludo i nezaboravno...

Pamte se dvije velike pobjede iz Nizozemske, protiv Ajaxa 1998. i 2007. godine. Jedna u Ligi prvaka, druga u Kupu Uefa, a pobjeđivao je Dinamo i Feyenoord na De Kuipu. U prijateljskoj utakmici 1960. godine 5-1

<p>To mi je najdraža pobjeda u karijeri. Znate, svako malo idem pogledati golove s te utakmice. Tu noć iz Amsterdama i doček u Zagrebu, nikad neću zaboraviti, kaže nam <strong>Gordon Schildenfeld,</strong> u dva navrata igrač <strong>Dinama</strong>, a danas branič Anorthosis Famaguste.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mamić i Lauritsen prije Feyenoorda</strong></p><p> </p><p>Schifo se oduševio kad smo ga podsjetili na tu čarobnu listopadsku večer 2007. godine, kada je Dinamo u uzvratnoj utakmici 1. kola Kupe Uefa nakon produžetka pobijedio <strong>Ajax </strong>3-2 i prošao dalje. <strong>Luka Modrić</strong> zabio je iz penala, <strong>Mario Mandžukić </strong>je u produžetku zabio dva.</p><p>- Njih su dvojica u toj utakmici pokazali kako će biti veliki igrači. Kako mi se bilo nositi sa Luisom Suarezom i Huntelaarom? Iskreno, letjeli smo travnjakom u toj utakmici. Nisam ni osjetio da su pored mene takve klase. Neka Dinamo sad u <strong>Nizozemskoj</strong> opet dođe do velike pobjede. I neka ne primi gol, navijam i za to - kaže Schifo.</p><p>Dinamovi navijači pamte dvije velike europske pobjede iz Nizozemske u posljednje 22 godine. Druga je ona u skupini Lige prvaka 1998. godine. Također protiv Ajaxa u Amsterdamu, Josip Šimić za 0-1.</p><p>- To je bila luda i nezaboravna večer. Došli smo tamo, a oni su nas tako podcijenili. Ma ne samo Nizozemci, pa nitko nije vjerovao da mi možemo nešto napraviti tamo, a mi smo ušutkali prepunu Arenu - prisjetio se utakmice 1998. legendarni Goran Jurić</p><p>Tomo Rukavina odigrao je 80 minuta.</p><p>- Totalni autsajderi, a očitali smo im nogometnu lekciju. Ajax je bio šokiran porazom, ali i onim što smo pokazali na terenu. Bili su nemoćni - kaže nam <strong>Tomo Rukavina.</strong></p><p>Dinamo je na korak od europskog proljeća, s pobjedom sigurno prolazi. Kalkuliranje ne dolazi u obzir, poručuju Zagrepčani.</p><p>- Igra na bod? Nas zanima pobjeda - rekao je trener <strong>Zoran Mamić </strong>uoči velikog sraza od 18.55 na kultnom stadionu De Kuip.</p><p>Tamo je Dinamo prije 60 godina u prijateljskoj utakmici pobijedio <strong>Feyenoord </strong>čak 5-1. Sad je dosta i 1-0, naravno, dobar je i bod.</p>