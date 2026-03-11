Schmeichel u nevjerici: Tudor je uništio karijeru tom golmanu

Odluka Igora Tudora da u 17. minuti prve utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Atletico Madrida iz igre izvede mladog golmana Antonina Kinskyja nakon dvije katastrofalne pogreške izazvala je zgražanje nogometnog svijeta. Tottenham je na kraju teško poražen 5-2, no ono o čemu se najviše priča jest Tudorov potez bez presedana, koji su legende s gnušanjem osudile, a neki su ga prozvali i "ubojstvom karijere".

Češki golman (22), kojeg je Tudor iznenađujuće uvrstio u početnu postavu umjesto standardnog Guglielma Vicarija, imao je debi iz noćne more. Već u šestoj minuti se poskliznuo prilikom ispucavanja i poklonio loptu domaćinima za vodstvo, da bi devet minuta kasnije neshvatljivo loše primio povratnu loptu i omogućio Julianu Alvarezu da je doslovno ugura u praznu mrežu za 3-0. Tudor je odmah reagirao i pozvao Vicarija s klupe, a šokirani Kinsky je teren napustio u 17. minuti i otišao ravno u tunel, bez da ga je trener uopće pogledao.

Schmeichel: Apsolutno mu je uništio karijeru

Najoštriji u kritici bio je legendarni danski i golman Manchester Uniteda, Peter Schmeichel, koji je u prijenosu za američki CBS bio zgranut Tudorovom odlukom, tvrdeći da bi ona mogla imati nesagledive posljedice za mladog Čeha.

​- To što ga je zamijenio imat će posljedice za ostatak njegove karijere. Kada se njegovo ime bude spominjalo u budućnosti, cijeli nogometni svijet sjećat će se ovog trenutka. Trebao mu je dati podršku, barem do poluvremena.

Foto: Matthew Childs

Schmeichel je bez zadrške dodao:

​- Tudor mu je potpuno uništio karijeru. Jako mi ga je žao... Trebat će mu nešto izvanredno da se oporavi od ovoga.

Bivši golmani u nevjerici: Sebično i bezosjećajno

Slično su reagirali i bivši engleski reprezentativni golmani, od kojih su neki i sami branili za Tottenham. Paul Robinson je za BBC Radio 5 Live Tudorov potez nazvao čistim egoizmom.

​- Wow, wow, wow. Nikada nisam vidio tako nešto na nogometnom terenu. Ovo je sebičan potez menadžera – on zna da ovdje neće biti dugo. Jasno je da se radi o samoočuvanju, bez ikakvog obzira prema mladom golmanu. To je potez koji uništava samopouzdanje. Ne bih se čudio da je dečko u suzama.

Bivši golman Manchester Cityja i engleske reprezentacije, Joe Hart, koji je također bio član Spursa, na TNT Sportsu nije skrivao tugu.

Foto: Chris Radburn/REUTERS

​- Pokušavam shvatiti ovo i srce mi je apsolutno slomljeno zbog tog dečka. Imao je užasnih 14 minuta, onaj posrtaj i treći gol... Jednostavno sam shrvan zbog njega. Ova momčad Tottenhama je potpuno pogubljena.

Putem društvenih mreža oglasio se i David De Gea, bivši golman Atletica i Manchester Uniteda, koji je pružio podršku kolegi.

"Nitko tko nije bio golman ne može razumjeti koliko je teško igrati na ovoj poziciji. Glavu gore i krenut ćeš ponovno."

'Morao sam ga zaštititi'

Dok su ga legende razapinjale, Igor Tudor je nakon utakmice pokušao objasniti svoj potez kao čin zaštite, kako za igrača, tako i za momčad.

​- Treniram 15 godina i nikada ovo nisam napravio. Bilo je nužno zaštititi dečka, zaštititi momčad. Nevjerojatna situacija.

​- Toni je vrlo dobar golman. Za mene je to bila ispravna odluka u tom trenutku. Razgovarao sam s njim poslije i objasnio mu. On je dobar dečko i dobar golman, nažalost, dogodile su mu se ove pogreške u ovako velikoj utakmici. Platili smo cijenu za to.

No, objašnjenje nije uvjerilo Stevea McManamana, koji je bio zgrožen Tudorovim ponašanjem dok je Kinsky izlazio s terena.

​- To što ga menadžer nije ni pogledao, što mu nije prišao i rekao 'oprosti, ne brini', zagrlio ga ili učinio bilo što... To je hladno koliko god može biti. To je najgore moguće upravljanje ljudima.