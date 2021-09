U srijedu 15. rujna na Netflixu izlazi dokumentarac o Michaelu Schumacheru o čijem se zdravstvenom stanju jako malo zna nakon nesreće na skijanju 2013. godine, a mnogi su se nadali da bi sad mogli saznati nešto više.

No, kako kaže njemački Sport Bild, to se neće dogoditi jer te scene ipak nisu snimljene kao što je najavljivano. Ipak, o svemu su progovorili Michaelovi članovi obitelji, među kojima i sin Mick koji je danas član Haasova tima u Formuli 1.

- Dao bih sve da mogu porazgovarati s ocem i podijeliti vozačka iskustva. O tome najviše mislim, to bi bilo cool. Naravno, mnogo je tu trenutaka nakon nesreće, iskustava, događaja koje sam mogao proživjeti s oba roditelja. Mislim da to malo nije fer. No, ima tu mnoštva trenutaka kojih ćemo se prisjećati. Kad razmišljam o prošlosti, vrte mi se slike nas četvoro (op.a. roditelji Corinna i Michael te Mick i sestra Gina) kako se zabavljamo - rekao je Schumacher mlađi u spomenutom dokumentarcu, a na sve se nadovezala i sestra Gina:

- Da, kad se vraćao kući s utrka uvijek smo razgovarali. Bilo je jako lijepo jer je uvijek prolazio kroz sve satima.

Podsjetimo, jedna od najvećih legendi Formule 1 je nekoliko dana nakon Božića 2013. imala tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpama. Zalutao je izvan obilježene staze te zadobio teške, po život opasne ozljede, iako je nosio kacigu. O svemu je progovorila i njegova supruga Corinna koja je bila s njim na tom zimovanju i prisjetila se jedne od posljednjih rečenica koje joj je rekao.

Ranije je predsjednik FIA-e Jean Todt rekao da sa Schumacherom skupa gleda utrke Formule 1.

- Netom prije nego se sve to dogodilo u Meribelu, rekao mi je 'snijeg nije idealan, mogli bismo radije otići u Dubai'. Nikad nisam krivila Boga za ono što se dogodilo. Bila je to samo nesreća. Možete imati imati i veću nesreću u životu - objasnila je.

Michael se trenutno nalazi u obiteljskoj kući na jezeru Ženevskom jezeru gdje tim doktora svakodnevno skrbi o njemu.

- Nedostaje mi Michael svakog dana. On je ovdje, drukčije je, ali je ovdje. I dalje mi svakog dana pokazuje koliko je jak. Trudimo se i dalje držati kao obitelj, onako kako bi Michael to volio - rekla je gospođa Schumacher pa nastavila:

- Živimo zajedno u kući. Idemo na terapije. Radimo sve kako bi Michaelu bilo bolje - zaključila je, iako je Michaelovo zdravstveno stanje u javnosti još jedna velika tajna.