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Schweinsteiger negira optužbe za rasizam: 'Nisam pričao o ljudima, već o nogometu'

Piše Ivan Tomašković,
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Schweinsteiger negira optužbe za rasizam: 'Nisam pričao o ljudima, već o nogometu'
Foto: Caean Couto

Schweinsteiger je s Njemačkom osvojio Svjetsko prvenstvo 2014. godine, te s Elfom ima dvije svjetske bronce te europsko srebro i broncu

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Komentari bivšeg njemačkog veznjaka Bastiana Schweinsteigera o „divljem” stilu igre Obale Bjelokosti mogli bi se smatrati rasističkima, izjavio je izbornik Obale Bjelokosti Emerse Fae, piše BBC.

Schweinsteiger je, govoreći uoči utakmice u kojoj je Njemačka pobijedila Obalu Bjelokosti u skupini E na Svjetskom prvenstvu 2026., rekao da Faéova momčad igra „malo u stilu afričkog nogometa” i da „nije toliko taktički disciplinirana”. Fae je rekao da je razočaran Schweinsteigerom te sugerirao da su njegovi komentari pod utjecajem dugogodišnjih predrasuda o afričkom nogometu.

- Kada sam čuo njegove komentare, razočarao me kao čovjek - istaknuo je Fae koji istaknuo da je Schweinsteigera volio kao igrača. - Čudno je da govori na taj način. Mogli bismo to nazvati rasističkim, ako ćemo stvari nazvati pravim imenom - dodao je Fae. 

Na optužbe se oglasio Schweinsteiger koji je s Njemačkom osvojio Svjetsko prvenstvo 2014. godine, te s Elfom ima dvije svjetske bronce te europsko srebro i broncu. 

- Govorio sam o nogometu, ne o ljudima. To je nogometna analiza. Ni više ni manje. Ni u kojem slučaju nisam želio nikoga uvrijediti - istaknuo je bivši njemački reprezentativac.

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