Scoria: Bišćan i Šimić trebali su dobiti više vremena. Strupar: Dao Bog da se Petko brzo vrati

Dinamo je izgubio Mislava Oršića, Luku Ivanušeca i nema Brune Petkovića. To su tri igrača koja mogu riješiti utakmicu, teško ih je nadomjestiti, rekao je Elvis Scoria (52) u emisiji na programu Arene Sport 1 nakon utakmice Viktorije Plzen i Dinama, u kojoj je češki predstavnik slavio 1-0.

Statistika Viktoria Plzen - Dinamo

Foto: Sofascore za 24sata

U drugoj utakmici skupine C Astana i Ballkani su remizirali, što znači da je Dinamo nakon četvrtog kola zadnjeplasirani sastav skupine C Konferencijske lige.

- Treba biti realan, Dinamo nije očekivao ovu situaciju s Jakirovićem. Doveli su Igora Bišćana, bivšeg trenera U-21 reprezentacije na višegodišnji ugovor, koji je realno bio prilično unosan za okvire hrvatskog nogometa. Njemu su dali otkaz nakon jedne utakmice jer Dinamo nije ušao u Ligu prvaka. Sad znamo da je momčad Dinama daleko od potrebne razine za Ligu prvaka, a Dario Šimić je otišao iz kluba zbog pojačanja koje je doveo - komentirao je stručni komentator Elvis Scoria i odlučno dodao...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Smatram da su ti ljudi trebali dobiti više vremena ako su već dovedeni u klub. Rezultati su sada još lošiji, a veliki je upitnik nad glavama u Dinamovom klubu. Što će napraviti? Hoće li ići dalje ili mijenjati? Siguran sam da situacija u klubu sad nije lagana, Jakirović mora smiriti momčad i usmjeriti ih prema utakmici s Rijekom, koja jedva čeka derbi jer ona ove godine ima momčad koja se može boriti s Hajdukom za prvo mjesto. Na Jakiroviću je da pokaže da može izvaditi ovu momčad, rezultati su izuetno loši, igra nije na zavidnoj razini.

Branko Strupar je istaknuo važnost Brune Petkovića za Dinamo.

- Dinamo je izgubio Oršića, Ivanušeca i nema Brune Petkovića. To su tri igrača koja mogu riješiti utakmicu, teško ih je nadomjestiti. Bruno je jedini ostao u klubu, ali je ozlijeđen. On je od prevelikog značenja za igru kojoj Dinamo teži, treba mu igrač koji može primiti loptu u sredini terena i poslati ju dalje. On donosi puno toga kada je pravi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Strupar ističe problem u Dinamovom napadu...

- Osim što je u rezultatskoj krizi, Dinamo ima i problema s postizanjem golova. Evo, i protiv Viktorije je pokazao inicijativu, ali i kada ju pokaže, teško dođe do prave šanse. Nema tog igrača koji će pospremiti u gol! U modernom nogometu dobijete jednu ili dvije prave šanse za gol, znači da igrači moraju biti barem na 50 posto kako bi zabili barem jednu od te dvije prilike. Kada to nemate, dogodi se ovakav poraz. Kad se Petković vrati, Dinamo će biti bolji. Dao Bog da se što prije vrati, jer je vrlo važan za igru Dinama.

Strupar je komentirao i suđenje na utakmici protiv Viktorije.

- Sudac se izgubio, nije znao što gleda, što provjerava. Relano, nije bio penal za Dinamo, ali sudac se pogubio, komedija. A ja više ne znam što je penal, kad je ruka, teško je pratiti taj VAR. Bilo bi bolje da ga računalo radi, jer ako i VAR gledaju ljudi, opet se događaju ljudske pogreške - zaključio je.