Šebalj i Bućan završili prvi na ispitu na Reliju Dakar! 'Jaka je konkurencija, ali mi smo opaki'

Piše Davor Lugarić,
Foto: privatna arhiva

Sad je važno ne napraviti velike greške. Dušan i ja usklađujemo komunikaciju, imat ćemo do kraja utrke još mnogo izazova, rekao nam je Juraj Šebalj

Jedna lasta ne čini proljeće, ali naravno da ti je drago kad se vidiš na prvome mjestu, rekao nam je Dušan Bućan, koji je ove godine suvozač Jurju Šebalju na Reliju Dakar, u zasebnoj kategoriji Dakar Classic, u kojoj se natječu automobili proizvedeni prije 2000. godine. Voze u Saudijskoj Arabiji, u gradu Yanbu, gdje i završavaju, a hrvatski je dvojac u Toyoti HDJ 80 sjajno počeo.

- Osvojili smo taj jedan ispit, najteži dosad, pokazali smo da smo opaki i jaki, a vidjet ćemo još na kraju dana koji ćemo biti u ukupnom poretku i u svojoj klasi. No dug je put pred nama, ovo je tek početak - dodao je Bućan.

Foto: privatna arhiva

Hrvatska posada javila nam se kratko između dva ispita. Prvog dana startali su prologom (specijalni ispit za startni redoslijed). Riječ je bila o kratkom, 40-kilometarskom ispitu s malo pijeska, na kojem su hvatali ritam za sljedećih 14 dana.

- Konkurencija je jaka. Ima nas dvadesetak, opako smo se spremali, pa će poredak iz dana u dan biti šaren. Dušan se dobro snašao za početak, ali pravi ispiti tek predstoje - rekao je Šebalj u najavi današnjeg dana, u kojem ih je čeka 500 kilometara dugačka dionica s četiri ispita. Krenuli su, kako smo već rekli, vrlo dobro.

Foto: privatna arhiva

- Bit ćemo na kraju dana među prvih 5, 6, 7, što je vrlo dobro. Sad je važno ne napraviti velike greške. Dušan i ja usklađujemo komunikaciju, imat ćemo do kraja utrke još mnogo izazova. Sad još sve usklađujemo, sebe, ali doznajemo i što općenito naš automobil može, kao i gume, na ovim prostorima u pijesku. Tek moramo vidjeti koje su slabe a koje su jake točke - rekao nam je Šebalj pa nastavio:

- Najvažnije je doći do cilja, odnosno najvažnija nam je stavka sačuvati auto. Ovo prvo mjesto u etapi je, naravno, dobar pokazatelj.

Šebalju ovo nije prvi Reli Dakar, iskustva ima, a Bućan je, čini se, dobar učenik, uvijek spreman na avanturu. I u Saudijsku Arabiju stigli su tri dana prije starta, kako bi se što bolje pripremili i zasad im sasvim solidno ide.

