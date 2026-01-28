Šebalj za 24sata: 'Puknuo nam je kotač na reliju. Bućan je trčao s devama, a ja sam plakao...'

Brujanje “nabrijanih” motora na užarenom pijesku, snalaženje u pustinjskim prostranstvima i ekstremni uvjeti za koje moraš proći posebne pripreme. Jer i najmanja greška može poništiti višemjesečne pripreme i trud. Reli Dakar nije za svakoga, a na njemu je ove godine treći put nastupio poznati hrvatski automobilist i reli prvak Juraj Šebalj (49).

Društvo u pustinji pravio mu je glumac i avanturist Dušan Bućan (49), a nakon 14 etapa u Saudijskoj Arabiji, gdje su vozili disciplinu Classic, zauzeli su 37. mjesto. Riječ je o posebnoj kategoriji, u kojoj mogu sudjelovati automobili proizvedeni do 2005. godine, a Šebalj i Bućan vozili su Toyotu Land Cruiser HDJ80.

Foto: Juraj Šebalj

Gotovo dva tjedna trajala je njihova avantura, bilo je uspona i padova, pobjeda u ispitima, ali, nažalost, i onoga što je mnogo više utjecalo na rezultat. Na sedmoj etapi, do koje su bili u top 10, puknuo im je kotač. Problem nisu mogli popraviti sami, pa su morali čekati svoju ekipu, koja je bila satima udaljena od njih.

- Nažalost, situacija kakvu nisam imao na dva Dakra. To je ona situacija u kojoj je sve gotovo. Dvadeset minuta nakon što je puknuo kotač, Dušan je otišao trčati s devama, a ja sam isplakao dušu. Naime, kad smo javili svojem timu što se dogodilo, oni su bili 300 km udaljeni - opisao je Juraj Šebalj.

Ipak, bilo je to iskustvo za cijeli život.

- Bilo je ludo iskustvo, to sam želio doživjeti odmalena. Sve smo odradili dobro, sjajno počeli, ali, nažalost, nismo imali sreće s autom. I to je bilo to, ta situacija s kotačem toliko nas je bacila unazad, tu je bilo toliko kaznenih bodova da je bilo nemoguće imati bolji plasman. Trudili smo se, držali dobar tempo, ali jedan izgubljeni dan ne možeš nadoknaditi - rekao nam je Bućan, glumac u zagrebačkom HNK.

Foto: Juraj Šebalj

Najteža je to utrka na svijetu, koju su završili na 37. mjestu.

- Pokazali smo da znamo i da možemo, u pitanju je sad bio faktor na koji ne možeš utjecati. Došli smo do kraja živi i zdravi, u jednom komadu, a to je ipak najvažnije. Upoznali smo neke divne ljude, ostvarili lijepa prijateljstva za budućnost. Iskustvo je doista hvalevrijedno. Vidjeli smo prekrasne stvari, pejzaže, ljude koji ti ostanu zacrtani za cijeli život - rekao je Bućan.

Pitali smo Šebalja kako bira suvozače i zašto je izabrao baš poznatoga glumca.

- Od svih koji su se prijavili za suvozačko mjesto, Dušan je bio najprikladniji. Bitno mi je bilo da je osoba dobra u matematici, a osim toga, Dušan je išao na avanturu konjima do Crnog mora - objasnio je Šebalj.

Foto: HAKS

A što suvozač sve radi?

- Zadatak suvozača je držati tri stvari u skladu, a to su: odometar, kompas i karta. Kad sam došao na Dakar, znao sam da to moram što prije svladati jer, dok ne dođeš tamo i dok ne kreneš, jednostavno nije to to, možeš se pripremati koliko hoćeš - objasnio je.

Rođen za avanturu, nije dvojio kad ga je Šebalj pozvao da mu bude suvozač. I dobro je to bilo. Zadnjeg dana planirali su “im pokazati”.

- Baš smo bili nabrušeni. I onda nam pukne gume. Nevjerojatno, prođeš 7000 kilometara po kamenju i svakakvom terenu, a onda probušiš gumu praktički na autocesti. Kad te neće, onda te neće - rekao je Bućan.

Foto: Juraj Šebalj

Bez obzira na sve instrumente, jedanput su pogrešno skrenuli.

- Završili smo u kamenolomu, gdje smo naletjeli na mrtvu devu. Golema je bila i doslovno smo je preskočili. Nismo probušili gume - našalio se Šebalj te dodao:

- U tim trenucima humor i šala vrate te nazad jer vrlo je teško držati koncentraciju. Možda Dušanov zadatak nije težak, ali daj ti to radi deset dana u komadu. Dolazi novi ispit, a ti više ne možeš stajati na nogama, a kamoli da čujem što mi suvozač govori - objasnio je Šebalj.

Sjajno je funkcionirao sa suvozačem, kojem je dao najvišu ocjenu.

- Utrka sjajna za Dušana, položio je s peticom. Vrlo smo dobro funkcionirali, sjajan je bio u ulozi suvozača. Imao je ubrzanu školu pa sjeo u trkaći auto, a ja sam imao dovoljno iskustva da ga vodim. Gledam i prema naprijed, kao i uvijek, želim poboljšati stvari, tehnički i organizacijski, krenuti i od sebe. Dobili smo medalju za dolazak na cilj, a ambicije će uvijek biti velike. S ovim automobilom možemo ciljati i na prvo mjesto - zaključio je poznati hrvatski automobilist.