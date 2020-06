Sedam BBB-a 'upalo' u Kranjču, policija ih je brzinski potjerala!

U Kranjčevićevu je stigao i Robert Kovač kojeg se rijetko može vidjeti na utakmicama hrvatskog klupskog nogometa, a Lovri Majeru i dalje nedostaje malo više sportskog 'bezobrazluka'...

<p>Hrvatski prvoligaši još se drže propisanih mjera Civilnog stožera što znači kako na tribinama ni u gradskom dvoboju Lokomotive i Dinama nije bilo gledatelja. Čudan je nogomet u takvim uvjetima, na praznom stadionu čuju se međusobni razgovori igrača, dovikivanja sucu, pa čak i poneki savjeti igračima s tribina. Član stručnog stožera Lokomotive<strong> Edin Mujčin</strong> tako je u nekoliko navrata, s tribina, 'ispravljao' Karačića i Mersinaja, govorio im kako treba zaustaviti Oršića.</p><p>Prva zanimljiva nenogometna situacija dogodila se u 15. minuti, Atiemwen je startao na <strong>Moharramija</strong>, sudac Strukan to okarakterizirao kao prekršaj za Dinamo. Što se nije svidjelo braniču Lokomotive<strong> Ivanu Čelikoviću</strong> koji je glavnom sucu dobacio: "Pa kako to može bit faul? Jedan ima 20, a drugi 50 kilograma, to nije faul'. Sudac Strukan se, kao malobrojni ljudi u Kranjčevićevoj, samo nasmijao i ostao pri svojoj odluci.</p><p>Dvije minute kasnije <strong>Ademi </strong>je zamalo iskoristio veliku pogrešku Kovačića i prebacio istrčalog Grbića, no Lokomotivin je golman zaustavio njegov pokušaj. Kapetan Dinama ostao je ležati na travnjaku, a <strong>Grbić </strong>je 'modroj' klupi vikao: "Ispalo mu je rame, ispalo mu je rame". Ipak, nije to bilo toliko strašno, Ademi se ubrzo digao i nastavio igru. Dapače, i ovoga puta bio jedan od najaktivnijih ljudi na travnjaku.</p><p>Što se tiče dinamovaca među najglasnije spadaju<strong> Ademi, Dilaver, Leovac i Kadzior</strong>, iznenađujuće glasan je i Moharrami, dok je najteže čuti <strong>Lovru Majera</strong>. Dinamov veznjak odigrao je dobru utakmicu, imao nekoliko zapaženih dodavanja, pripremio i pokoju dobru priliku, ali i dalje mu na terenu nedostaje više prgavosti i onog sportskog bezobrazluka.</p><p>Dinamovi navijači uspjeli su sredinom prvoga dijela "upasti" na Kranjču, njih sedmero se pokraj starih kuća iz sjevernog gola popelo na betonski zidić i u par navrata zagalamilo<strong> "Dinamo, Dinamo"</strong>. Naravno, to nije prošlo nezamijećeno, odmah su prema njima krenule policijske snage, a BBB-i su dali 'petama vjetra' i maknuli se s te lokacije. U Kranjčevićevoj je s obzirom na utakmicu bez gledatelja bilo dosta policije i specijalaca, čak i dio ulice bio zatvoren tijekom dana. Iako na tribinama nije bilo gledatelja.</p><p>U svečanoj loži našao se i<strong> Robert Kovač </strong>kojeg dugo nismo vidjeli na nekoj utakmici hrvatskog klupskog nogometa. Ovoga puta mogao je uživo gledati jednog do svojih 'programiranih' nasljednika Joška Gvardiola koji je i protiv Lokomotive pokazao klasu. Joško Gvardiol dominirao je u skoku, razigravao iz zadnje linije, pokazao kako se u njega isplati ulagati. Uostalom, ovoga puta je djelovao sigurnije i od puno iskusnijeg Dilavera koji je imao velikih kiksova.</p>