Obavijesti

Sport

Komentari 0
Sedam godina nakon tragedije: Cardiff traži 120 milijuna eura zbog smrti Emiliana Sale

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Admiral

Sedam godina nakon zrakoplovne nesreće u kojoj je poginuo nogometaš Emiliano Sala, francuski trgovački sud trebao bi konačno odlučiti ima li velški klub Cardiff City pravo na odštetu od Salinog bivšeg kluba Nantesa.

Cardiff traži više od 120 milijuna eura od francuskpg kluba zbog Saline smrti, nakon niza prethodnih pravnih poraza. Odluke Međunarodne nogometne federacije (Fifa), Suda za sportsku arbitražu i Švicarskog vrhovnog suda bile su protiv velškog kluba u sporu s Nantesom koji traje od siječnja 2019.

Emiliano Sala inquest
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Argentinac Sala, tada 28-godišnjak, prešao je u Cardiff iz Nantesa za rekordnih 17 milijuna eura, dok se klub borio za ostanak u Premier ligi. Međutim, mali avion kojim je putovao iz Francuske u Wales srušio se u more kod otoka Guernsey. Pilot, David Ibbotson, također je poginuo u nesreći.

Nakon tragedije, Cardiff je porekao da je transfer u potpunosti dovršen, ali Fifa je utvrdila da su predani svi potrebni međunarodni dokumenti. Poslovni čovjek koji je organizirao let, David Henderson, proglašen je 2021. krivim za ugrožavanje sigurnosti. Angažirao je Ibbotsona, koji nije imao dozvolu komercijalnog pilota niti ovlaštenje za noćno letenje, a njegova je dozvola za upravljanje Piper Malibuom istekla.

Prije sudskog ročišta u Nantesu prošle godine, Cardiff je zatražio da se Nantes smatra odgovornim za "propuste" nogometnog agenta Willieja McKaya, koji je pomogao u organizaciji leta. Velški klub tvrdi da je djelovao u ime Nantesa, što francuski klub poriče.

Cardiff je ispao iz Premier lige na kraju sezone 2018./19. i trenutno se natječe u trećoj ligi engleskog nogometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026