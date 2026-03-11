Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPAŠAVA VOLJENI KLUB

Vaha postao najstariji trener u ligama 'petice' ove sezone, a evo i koji je još rekord oborio

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Vaha postao najstariji trener u ligama 'petice' ove sezone, a evo i koji je još rekord oborio
Foto: FC Nantes

'Kanarinci' su 17. od 18 klubova u francuskoj ligi i 'visi' im ostanak. Halilhodžić se vraća trenerskom poslu nakon četiri godine u klubu u kojem je kao igrač osvojio naslov 80-ih

Nantes je smijenio Ahmeda Kantarija nakon novog poraza u Ligue 1. Presudio mu je subotnji domaći poraz od Angersa (0-1), nakon kojega je momčad ostala u zoni ispadanja, a na klupi ga je naslijedio Vahid Halilhodžić (73). Bosanskohercegovački trener igrao je u Nantesu od 1981. do 1986., a bio je i strateg “kanarinaca” od 2018. do 2019. S Nantesom je 1983. osvojio prvenstvo, a te je sezone bio i najbolji strijelac lige s 27 golova. Najbolji golgeter bio je i dvije godine kasnije, kad je utrpao 28.

U trenerskoj karijeri vodio je još PSG, Lille, Dinamo..., a bio je i izbornik Alžira, Japana, Maroka... Bez posla je bio četiri godine. Na klupi “kanarinaca” debitirat će 22. ožujka domaćom ligaškom utakmicom protiv Strasbourga. Ušao je u 74. godinu i najstariji je trener ove sezone u ligama “petice”. “Skinuo” je Manuela Pellegrinija (72), Čileanca koji uspješno već godinama vodi Betis.

Postao je i najstariji trener koji je ikad vodio nekog francuskog prvoligaša. Rekorder je bio Guy Roux, kultni trener Auxerrea, koji je 2007. preuzeo Lens u dobi od 68 godina. Apsolutni rekord u ligama “petice” drži Nils Liedholm, koji je vodio utakmicu sa 77 godina. Bio je trener Rome 1997.

Foto: 24sata/facebook

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Katastrofa za Tudora i Tottenham. Pašalić i Stanišić zabili, Bayern dao šest

Tottenham je primio tri gola u 15. minuta iz ogromnih grešaka obrane i na kraju je završilo 5-2 za Atletico. Bayern je pregazio Atalantu, a Barcelona se golom iz penala izvukla od poraza kod Newcastlea

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026