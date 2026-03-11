'Kanarinci' su 17. od 18 klubova u francuskoj ligi i 'visi' im ostanak. Halilhodžić se vraća trenerskom poslu nakon četiri godine u klubu u kojem je kao igrač osvojio naslov 80-ih
Vaha postao najstariji trener u ligama 'petice' ove sezone, a evo i koji je još rekord oborio
Nantes je smijenio Ahmeda Kantarija nakon novog poraza u Ligue 1. Presudio mu je subotnji domaći poraz od Angersa (0-1), nakon kojega je momčad ostala u zoni ispadanja, a na klupi ga je naslijedio Vahid Halilhodžić (73). Bosanskohercegovački trener igrao je u Nantesu od 1981. do 1986., a bio je i strateg “kanarinaca” od 2018. do 2019. S Nantesom je 1983. osvojio prvenstvo, a te je sezone bio i najbolji strijelac lige s 27 golova. Najbolji golgeter bio je i dvije godine kasnije, kad je utrpao 28.
U trenerskoj karijeri vodio je još PSG, Lille, Dinamo..., a bio je i izbornik Alžira, Japana, Maroka... Bez posla je bio četiri godine. Na klupi “kanarinaca” debitirat će 22. ožujka domaćom ligaškom utakmicom protiv Strasbourga. Ušao je u 74. godinu i najstariji je trener ove sezone u ligama “petice”. “Skinuo” je Manuela Pellegrinija (72), Čileanca koji uspješno već godinama vodi Betis.
Postao je i najstariji trener koji je ikad vodio nekog francuskog prvoligaša. Rekorder je bio Guy Roux, kultni trener Auxerrea, koji je 2007. preuzeo Lens u dobi od 68 godina. Apsolutni rekord u ligama “petice” drži Nils Liedholm, koji je vodio utakmicu sa 77 godina. Bio je trener Rome 1997.
