Šef marokanskog saveza: Vaha ostaje izbornik, a otpisanima su otvorena vrata za povratak

Izbornik marokanske nogometne reprezentacije Vahid Halilhodžić (69) bio je na udaru tamošnje javnosti zbog nepozivanja velikih zvijezda poput Ziyecha, Mazraouija, Hamdallaha...

POGLEDAJTE VIDEO: Ždrijeb za SP u Kataru

Iako je Maroko odveo na SP, zbog navedenog razloga tresla mu se stolica. Predsjednik Saveza Faouzi Lekjaa smiruje situaciju.

- Vahid Halilhodžić je trenutačno izbornik Maroka. Vahina vrata su otvorena za sve igrače bez obzira jesu li oni u prošlosti s njim imali problema - kazao je predsjednik marokanskog saveza pa dodao:

- Naš odnos s Vahom je dobar, doći će s odmora i onda ćemo s njim započeti razgovore oko priprema za SP te oko problema s pojedinim igračima - rekao je predsjednik Saveza.

Jedan od otpisanih igrača, veznjak Marseillea Amine Harit (24), javno je za RMC poručio da je spreman ponovno surađivati s bosanskohercegovačkim stručnjakom.

- Nemam problema ni sa kim. Istina je da sam imao određenih izbornika s izbornikom, ali to je stvar prošlosti. Ako me pozove, naravno da ću se odazvati. Ne igra se za reprezentaciju zbog jednog čovjeka već zbog naroda. To je moja zemlja. Bilo bi ludo igrati na SP-u u Kataru - rekao je klupski suigrač Duje Ćaleta-Cara.

Najčitaniji članci