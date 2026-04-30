Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROBLEM UOČI SP-a

Šefu iranskog saveza izdali pa poništili vizu u Kanadi. Vežu ga s terorističkom organizacijom?!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Raquel Cunha

Šok za šefa iranskog nogometa! Mehdi Taju odbijen ulazak u Kanadu zbog veza s teroristima. Je li Iran na pragu nogometne drame

Admiral

Predsjedniku iranskog nogometnog saveza Mehdiju Taju odbijen je ulazak u Kanadu, gdje je trebao sudjelovati na kongresu Međunarodne nogometne federacije (Fifa) i na nizu drugih sastanaka u Vancouveru. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da su se Taj i još dvojica dužnosnika Iranskog nogometnog saveza suočili s "neprimjerenim ponašanjem imigracijskih službenika" u zračnoj luci u Torontu te su odlučili vratiti se kući.

Portal Iran International izvijestio je da je Taju u ponedjeljak izdana viza, koja je sljedeći dan poništena zbog njegove veze s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) koji je u Kanadi na popisu terorističkih organizacija. Mehdi Taj je, navodno, bivši član IRGC-a.

Kits of different football teams are displayed in a shop in Tehran
Foto: Majid Asgaripour

Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand izjavila je da je, prema njezinom shvaćanju, odbijanje ulaska bilo "nenamjerno", dok su iz Ministarstva imigracije poručili da neće komentirati pojedinačne slučajeve, ali su dodali da su "dužnosnici IRGC-a neprihvatljivi u Kanadi i da nemaju mjesta u našoj zemlji". Kongres Fife održava se u četvrtak u Vancouveru koji je jedan od gradova domaćina Svjetskog prvenstva koje će od 11. lipnja do 19. srpnja biti održano na prostoru Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade.

Iran se kvalificirao i trebao bi igrati u grupnoj fazi protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta u Los Angelesu i Seattleu. Taju je odbijena američka viza za ždrijeb skupina u Washingtonu prošle godine u prosincu. Međutim, još uvijek nije jasno hoće li iranska reprezentacija nastupiti na Svjetskom prvenstvu, s obzirom na rat na Bliskom istoku koji je započeo američkim i izraelskim bombardiranjem Irana 28. veljače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026