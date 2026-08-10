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Šego nakon kiksa: Atmosfera? A kakva će biti? Muk u svlačionici

Piše Jakov Drobnjak,
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Šego nakon kiksa: Atmosfera? A kakva će biti? Muk u svlačionici
Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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HAJDUK - ISTRA 2-2 Jednostavno imamo puno oscilacija i ne možemo uhvatiti kontinuitet dobrih utakmica i da kontroliramo susret od prve do zadnje minute, rekao je Michele Šego

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Hajduk i Istra odigrali su 2-2 na Poljudu u zadnjoj utakmici "krnjeg" drugog kola HNL-a. Momčad Gonzala Garcije imala je 2-1 do zadnje minute utakmice, a onda je Ahmeti zaledio Split u petoj minuti nadoknade i osigurao bod gostima. Michele Šego je nakon susreta opisao atmosferu u svlačionici Hajduka.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Istra 1961 2-2

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Golovi na utakmici Hajduk - Istra VIDEO
Golovi na utakmici Hajduk - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Atmosfera u svlačionici je nikakva. Samo tišina, kakva će biti nakon ovog... Jednostavno imamo puno oscilacija i ne možemo uhvatiti kontinuitet dobrih utakmica i da kontroliramo susret od prve do zadnje minute - rekao je napadač Hajduka.

Zatim je rekao kako ovo nije prvi put da tako kasno primaju gol.

- Znamo svi takve situacije. Ona Steaua iz 2018. pa i Pafos sada i ne znam što trebamo napraviti više, to je jednostavno sve u glavi. Osjećam se loše, trebali smo tu dobiti, ali što je tu je. Čekamo sad četvrtak i bitno je da tad prođemo - rekao je Šego.

"Bijeli" su imali posjed, više prilika, a činilo se i tri boda u džepu. Sada fokus mora biti na uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige kada na Poljud stiže Žalgiris. Hajduk u četvrtak (21 sat) brani prednost od tri gola razlike (5-2 iz prve utakmice).

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Komentari 22
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