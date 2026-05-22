Šego: Nije bitno komentirati razliku između nas i Dinama

Hajduk je pobjedom od 6-3 protiv Vukovara zaključio HNL sezonu. Raspucan je bio napad Splićana, a dva goa zabio je Michele Šego i tako stigao do 13. gola u sezoni čime je potvrdio titulu najboljeg strijelca kluba. Nakon utakmice se osvrnuo na sezonu u kojoj je Hajduk ostao bez trofeja.

- Željeli smo dobro odigrati zbog sebe, željeli smo se pokazati. Znali smo par dana prije da igra mlada momčad. Zahvalio bih se treneru što mi je dao čast da vodim ekipu danas. Prvi je dio sezone bio bolji, u drugom smo malo svi pali. Drago mi je ovako završiti sezonu. Mogao sam biti i efikasniji, imao sam neke promašaje. Ali, eto, to je sve s razlogom i to je lekcija za budućnost - rekao je Šego.

Zatim se osvrnuo na mlade igrače i ocijenio sezonu.

- Huram, Gabrić i Kutia, ma to su dečki koji već neko vrijeme treniraju s nama. Ovo je bila prilika da probaju, mislim da su je iskoristili. Drago mi je radi njih. Mlada smo ekipa koja može puno napredovati. U prvom smo dijelu, osim ispadanja iz Europe, bili dobri. U jednom trenutku smo bili i prvi, tada smo odlično igrali. U drugom smo dijelu sezone, kao godinama unazad, pali. Možemo biti bolja momčad, trebamo se poboljšati - rekao je.

Komentirao je koliko je realna razlika između Hajduka i Dinama.

- A tako je, ne znam je li bitno da to komentiram. Nema sad povratka, trebamo se okrenuti idućoj sezoni. U prve dvije utakmice drugog dijela smo izgubili. To nas je poljuljalo, a onda se dogodilo šokantno ispadanje iz Kupa, koje nismo zaslužili. Sada slijedi odmor pa pripreme za iduću sezonu - zaključio je Šego.