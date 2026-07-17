Šego otkrio što je Garcia tražio od igrača Hajduka: 'Bogu hvala, prošli smo. Bio je mentalni test'

Belgijski stoper Alec Van Hoorenbeck zabio je prvijenac za Hajduk na gostovanju kod Žiline u porazu 2-1, ali je njegova momčad uspjela sačuvati ukupno vodstvo 3-2 i plasirati se u drugo pretkolo Europske lige, na okršaje protiv Pafosa.

- Sretan sam što smo prošli dalje, bila je teška utakmica. Držali smo 0-0 prvo poluvrijeme do mog gola, tajming je bio odličan. U drugom nismo dobro krenuli, primili smo gol kad smo preuzeli kontrolu i onda smo se u završnici borili za svaku loptu. U Splitu smo bili puno bolji na lopti, bolje se kretali i Žilina je to teško pratila. Ovdje je bilo drugačije - rekao je.

Slijedi dvostruki okršaj s Cipranima.

- Velika momčad, prošle je sezone bila dobra u Ligi prvaka. Morat ćemo se dobro pripremiti, vjerujem da hoćemo. Ako budemo na razini prve utakmice protiv Žiline, imamo dobre šanse za prolazak - kazao je.

Michele Šego ponovno je bio starter, ali nije mogao do gola. Zamijenio ga je, kao i u prvoj utakmici, Marko Livaja, i to u 84. minuti. Odmah je kapetan mogao do gola...

- Intenzitet je bio drugačiji nego u prvoj utakmici, oni su bili agresivniji. Vidjeli smo to na poluvremenu, imali neke taktičke promjene, ali nije baš išlo. Trener je tražio da dva napadača stoje uže, ali tako nije bilo. Bogu hvala, prošli smo i idemo dalje. Ovo nam je bio mentalni test. Znamo da ne smijemo ovako zakomplicirati stvari. Imali smo 3-0 na poluvremenu i trebali smo mirnije utakmicu privesti kraju. Pripremit ćemo se dobro za Pafos - kazao je Šego.