Seksualni prijestupnik 'oteo' je posao trenera legendi Arsenala

Engleske medije zabavlja vijest da je osuđeni seksualni prijestupnik Michael Jolley (40) dobio posao menadžera u tamošnjem četvrtoligašu Grimsby Townu gdje mu je za klupu konkurent bio proslavljeni engleski branič Sol Campbell (43).

Michael je 2009. priznao krivnju za seksualni prijestup budući da je spavao s maloljetnicom (15). Dogodilo se na jednoj zabavi u Škotskoj za vrijeme Jolleyevog posla u Falkirku gdje je trenirao, ironično, mladu momčad.

Istovremeno je radio i na Stirling sveučilištu, a u njegovom stanu na istoj zabavi uhvaćen je u seksualnom činu. Svjedoci kažu kako je djevojka uhvaćena u suzama, a Jolley je brže bolje priznao krivnju kako bi dobio manju kaznu i izbjegao veće probleme.

Michael tvrdi kako je djevojka s kojom je spavao od njega htjela samo iznuditi novac prijetnjom da će ga prijaviti policiji pa je u tu 'misiju' povela i svoje prijatelje. No, on ih je, ispostavilo se, preduhitrio.

Osuđen je na godinu dana uvjetne kazne i upisan u registar seksualnih prijestupnika, a engleski i škotski nogometni savezi odmah su 'udarili' zabranu na njegovo ime po pitanju kasnijih trenerskih angažmana u mlađim uzrastima.

Priča nosi posebnu notu zanimljivosti kada znamo da je u utrci za prvog trenera momčadi pobijedio slavnog Sola Campbella.

Proslavljeni stoper Tottenhama, Arsenala i reprezentacije Engleske nedavno je za sebe rekao kako smatra da je trenerski genijalac 'jer zna previše o nogometu', no niti takva referenca nije mu pomogla da pobijedi osuđenog seksualnog prijestupnika.

