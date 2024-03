Selahi: Već godinama slušam 'Petković ili Livaja'. A ni jedan ni drugi nisu najbolji u HNL-u

Marko Pjaca, Toni Fruk i Marco Pašalić teroriziraju suparničke obrane, a Niko Galešić i Stjepan Radeljić su ispred gola Nediljka Labrovića instalirali betonski zid kojeg je nemoguće probiti. No, da bi ova Rijeka vrhunski funkcionirala, za to je zadužen Lindon Selahi (25), dirigent veznog reda i spona između napada i obrane. Riječki general koji je srce i duša ove momčadi koja se bori za naslov prvaka.

Pokretanje videa... 01:34 Sažetak Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport

Prije samo tri mjeseca sjedio je na tribinama. Nije htio produžiti ugovor i odbijao je ponude drugih klubova pa ga je Željko Sopić poslao na hlađenje. Ipak, Rijeka si nije mogla dopustiti da jedan od najboljih igrača ode besplatno iz kluba pa su uspjeli nekako dogovoriti nastavak suradnje na obostrano zadovoljstvo.

- Trudimo se. Dajemo sve od sebe. Idemo kao jedan i sanjamo isti san, ali ne stavljamo si bespotrebni, 500 tona teški teret na leđa. Znamo što želimo. No znamo i koliko je kraj sezone još daleko, a dosta utakmica za odigrati. Prvi smo, imamo realne šanse osvojiti naslov, ali o tome se u Rijeci ne razmišlja tako - rekao je Selahi za Nacional.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A tko je najbolji igrač u HNL-u? Godinama se spori između Marka Livaje i Brune Petkovića, no za Selahija je to netko drugi.

- Već godinama slušam ‘Petković ili Livaja, Livaja ili Petković, Petković i Livaja’… A nije ni jedan, ni drugi. Najbolji igrač HNL-a je: Toni Fruk! To kako taj čovjek igra nogomet… To je fenomenalno. Otkad je došao u Rijeku, kao i gotovo svi prije njega, otišao je nekoliko razina više. Sad je to jedna druga dimenzija nogometa. A skroman, divan dečko. I igra čudesnu sezonu. Ne, nema tu neke dileme ili trileme. Fruk je najbolji!

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Selahi se rodio u Belgiji, ali odabrao je albansku reprezentaciju za čiju je izabranu vrstu skupio četiri utakmice. Nada se nastupu na Europskom prvenstvu, a posebno će biti sretan ako zaigra protiv Hrvatske u drugom kolu.

Foto: Ivo Cagalj /PIXSELL

- Europsko prvenstvo, a u skupini europski prvak Italija, Španjolska i… Hrvatska i Albanija! Ali možda mi i ne morate to željeti. Brazilac Sylvinho koji je albanski izbornik zadnjih nekoliko puta me nije zvao. No nadam se Euru, normalno. O tome već i pričam u svlačionici. Jer sam igrač Rijeke, a Rijeka ima o-ho-ho reprezentativaca. I mladih i seniorskih - kazao je Selahi.

Riječani u subotu gostuju kod Rudeša, a tjedan dana kasnije u 29. kolu HNL-a čeka nas spektakl. Jadranski derbi pred rasprodanom Rujevicom.