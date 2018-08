Seligman: Donio sam srebro u svoj Osijek, jako sam ponosan

Nakon povratka Roberta Seligmana iz Glasgowa, gdje je na Europskom gimnastičkom prvenstvu osvojio srebrnu medalju na konju s hvataljkama, u svečanoj dvorani na prvom katu Hotela Osijek održana je konferencija za medije na kojoj su, uz Seligmana bili nazočni i njegov trener i potpredsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Vladimir Mađarević te predsjednik Gimnastičkog društva Osijek-Žito Marko Pipunić.

Bila je to prigoda još jednom javno čestitati Seligmanu na njegovom najvećem uspjehu u dosadašnjoj karijeri i jednom od najvećih uspjeha osječkog sporta posljednjih godina. Stoga, su u ime Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije čestitke Seligmanu, njegovom treneru Mađareviću kao i predsjedniku GD Osijek- Žita uputili Žana Gamoš zamjenica gradonačelnika Osijeka, koja je u ime Grada Robertu uručila i prigodnu nagradu, te Dragan Vulin predsjednik skupštine Osječko-baranjske županije.

- Ponosan sam i sretan što sam u moj Osijek, u Osječko-baranjsku županiju donio srebrnu medalju s Europskog prvenstva. Ovaj najveći rezultat moje dosadašnje karijere dolazi neposredno pred otvaranje obnovljenog Sokolskog doma, koji će siguran sam oplemeniti način života u gradu. Zbog toga zahvaljujem i predsjedniku Gimnastičkog društva Osijek-Žito Marko Pipuniću što svoja sredstva ulaže kako bi stvorio još bolje uvjete za stotine mladih koji treniraju gimnastiku od kojih će neki vjerujemo, jednoga dana postizati slične rezultate - rekao je Seligman.

- Nakon završetka finala i osvojene Robertove medalje sve nas je obuzela euforija. Sada se ona pretvorila u zadovoljstvo zbog odlično obavljenog posla. Imao je Robert puno nastupa u finalu, ali je često ostao gorak okus zbog osvajanja tri četvrta mjesta na Europskom prvenstvu. Sada je konačno osvojena medalja i zadovoljstvo je golemo. Vjerujemo ovo neće biti posljednja medalja, poznato je kako je Robertova želja i medalja sa Svjetskog prvenstva. Vjerujemo da je i ona dohvatljiva, što bi uz nastup na Olimpijskim igrama, tada bila kruna karijere - kazao je Seligmanov trener Mađarević.

- Robert je za nas uvijek bio pobjednik. I kada je bio četvrti, on je bio pobjednik jer svakim svojim nastupom on je promovirao Osijek, regiju i Hrvatsku. Vjerujem kako mu ovo nije zadnja osvojena medalja, koja mu je nagrada za uloženi trud i rad. Uskoro ćemo dobiti i novi Sokolski dom koji će samo biti mjesto, poligon za stvaranje vrhunskih rezultata, ali je Robert upravo dokaz koliko truda se mora uložiti kako bi se došlo do vrhunskog rezultata - najavio je Marko Pipunić.

- U ime svih Osječanki i Osječana, našeg gradonačelnika Ivana Vrkića željela bih još jednom uputiti čestitke našem Robiju, njegovom treneru i cijeloj ekipi iz Gimnastičkog društva Osijek-Žito. Ovo je jedan od najvećih uspjeha osječkog sporta i sigurno primjer kako se rad i upornost isplati - naglasila je zamjenica gradonačelnika.

- U ime Osječko-baranjske županije, župana Ivana Anušića i svoj osobno ime sada i službeno želim čestitati našem šampionu. Vjerujem i kako želim da će se uskoro ponovno popeti na postolje, možda već za dva mjeseca na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Siguran sam da još može ostvariti puno sličnih rezultata i da najbolje njegove godine tek dolaze - optimistično je zaključio dožupan Vulin.