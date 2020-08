Šemper: Tetovaže su mi strast i opsesija, a već sanjam Serie A!

Adrian Šemper u posljednje dvije utakmice (Empoli i Spezia) nije primio gol iz čak tri penala, jedan je od najbolje ocijenjenjih igrača Chieva koji svojim obranama vodi prema Serie A...

<p>Odlično se osjećam, iza mene je stvarno dobra sezona, samo da ona završi na najljepši mogući način, povratkom u Serie A, kaže nam <strong>Adrian Šemper</strong> (22).</p><p>Mladi vratar hrvatske U-21 reprezentacije već tjednima 'radi čuda' na golu Chieva koji je sve bliže povratku u elitni rang talijanskog nogometa. Chievo je u prvoj polufinalnoj utakmici kvalifikacija za Serie A s 2-0 svladao Speziju (uzvrat je u utorak 11. kolovoza), a junak utakmice bio je - Šemper. Bivši golman Dinama obranio je penal Ricciju kod vodstva 2-0 za Chievo, te sačuvao mrežu čistom do kraja utakmice. </p><p>- Bila je to baš dobra utakmica, zasluženo smo dobili 2-0, ali ništa nije gotovo. Ovo nam je tek mali korak prema finalu playoffa, sve to treba još ponoviti i u Speziji. Naš cilj je jasan, želimo se vratiti u Serie A. Žao mi je što na tribinama nije bilo navijača, ali oni su već prije utakmice bili ispred stadiona, maksimalno nas bodre na putu prema povratku u vrh talijanskog nogometa - priča Šemper, pa nastavlja:</p><p>- No, daleko smo još od konačnog cilja. U drugom polufinalnom paru igraju Pordenone i Frosinone, tu će također sve biti jako gusto. Radije bih Frosinone u finalu, dobro se poznajemo još iz prvoligaških dana. Moja forma? Zadovoljan sam, ali zadovoljni su i svi u klubu. Osjećam da me cijene, kako me poštuju, a to je uvijek dobar osjećaj. Ma baš uživam u Veroni, vidim se još dugo ovdje, samo da još dohvatimo prvu ligu.</p><p>Talijanski mediji vas uzdižu u nebesa, u četvrtfinalnoj utakmici doigravanja protiv Empolija suparnici vam iz dva pokušaja (jedan obranio, drugi otišao u gredu) nisu uspjeli zabiti penal, a sada ste pročitali i 'pucača' Spezije...</p><p>- Haha, to je moj posao. Trudim se, treniram najbolje što mogu i osjećam se odlično. Vjerujem da će tako biti i do kraja sezone, znamo koji su nam ciljevi, od njih nećemo samo tako odustati. </p><p>Biste li odmah pristali da se u finalu doigravanja za ulazak u Serie A odlučuje na penale?</p><p>- Haha, teško pitanje. Ma ja prvenstveno vjerujem u svoju momčad, sigurno da imamo kvalitete plasman u viši rang izboriti i bez penala. No, ako do njih dođe, opet ću biti spreman. Ali polako, ne možemo i ne smijemo sada razmišljati o finalu, to bi bilo kobno. Pred nama je uzvrat protiv Spezije, idemo prvo to odraditi kako treba, a onda ćemo razmišljati o finalu.</p><p>Kakav je danas život u Veroni?</p><p>- Dobar, i dalje se svi moramo paziti, ali je popustila ta situacija oko korone. Ljudi puno opuštenije šeću gradom, sve je dosta ugodnije nego prije nekoliko mjeseci.</p><p>Vi ste veliki ljubitelj tetovaža, koliko ih uopće imate? I hoćete li se za plasman u Serie A sami 'nagraditi' nekim novim crtežom?</p><p>- Uh, imam ih dosta, stvarno više ni ne znam koliko. Tetovaže netko voli, netko ne voli, za mene su one umjetnost, ali i opsesija. Hoću li se opet tetovirati ako uđemo u Serie A? Ne znam, nisam još razmišljao o tome, ali svakako je dobra ideja, haha.</p><p>Vama sezona i dalje traje, hoćete li ovoga ljeta imati uopće kakav odmor? Uzvratna utakmica finala doigravanja je tek 20. kolovoza...</p><p>- Već smo pričali u klubu o tome, kako god ova sezona završi, uđemo li u Serie A ili ostanemo drugoligaši, imat ćemo tjedan dana odmora. Sigurno ću doći u Zagreb, malo odmoriti u krugu obitelji, pa se onda opet vratiti treninzima za novu sezonu - završio je Šemper.</p>