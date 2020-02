Šemper: Tu u Veroni nema baš nikakve panike, sve je mirno...

U Italiji raste panika, sve je više zaraženih korona virusom. Proteklih dana odgođene su brojne utakmice Serie A i Serie B, stao je talijanski nogomet, barem na samom sjeveru Italije. A tamo se nalazi i Adrian Šemper (22), mladi hrvatski vratar koji brani boje talijanskog drugoligaša Chievo Verone.



- Ma ne, nema ovdje još nikakve panike. Evo, danas ujutro sam išao trčati Veronom, nisam vidio baš niti jednu osobu koja nosi tu zaštitnu masku. Sve djeluje normalno, ovdje se ne osjeća nikakva panika. Istina, neka okolna mjesta su zahvaćena tim korona virusom, ali iskreno u Veroni vlada potpuni mir. Da, odgođena je i domaća utakmica Hellas Verone, ali iskreno kažem da niti u jednom trenutku ne osjećam nekakav strah ili nervozu - javio se iz Verone Adrian Šemper, pa nastavio:



- I kod nas u klubu vlada potpuni mir. Nismo niti u jednom trenutku pričali o tome, ali postoji velika mogućnost da će sada naša domaća utakmica s Livornom isto biti odgođena. To su sve neke mjere predostrožnosti, prave panike nema. Nisam kupio zaštitnu masku, nemam je još kod sebe, nema ju vjerojatno nitko u Veroni. Svi mi ipak, tako i ja, pratimo u vijestima što se događa oko korona virusa, talijanski premijer puno priča o tome. Ali, svi smo za sada potpuno mirni.



Iza vas je jako dobra sezona...



- Prezadovoljan sam, dolazak u Chievo je bio pun pogodak moje karijere. Osjetio sam Serie A, sada redovito branim u Serie B. Dapače, drugi sam najmlađi vratar lige, svi su zadovoljni sa mnom, ja sam zadovoljan svime. Stigao sam u pravo vrijeme, učio uz iskusnijeg golmana Stefana Sorrentina, pa onda i sam dobio priliku za dokazivanje. Branim dobro, iza nas su dvije pobjede, iza mene dva 'cleen sheeta'. Sada smo u playoff zoni, nastavimo li tako, a vjerujem da hoćemo, očekuje nas velika bitka za povratak u Serie A.



Kakva je vaša budućnost? Vi ste posuđen vratar Dinama, a Chievo ima pravo vašeg otkupa za milijun i pol eura...



- Ja stvarno uživam ovdje, volio bih dulje ostati u Chievu. Branim redovito, svi su zadovoljni, baš sam se snašao ovdje. Došao sam u vrijeme kada je tu bilo puno Balkanaca, odmah sam se prilagodio, volio bih s Chievom, ali kao prvi vratar ponovo osjetiti čari Serie A. Iskreno, za sada ne razmišljam o tome što će se događati na ljeto, ne želim gubiti fokus o sadašnjosti i borbi Chieva za povratak u Serie A. Uživam ovdje, želio bih do daljnjega ostati u Italiji.



A život u Veroni? Jeste li već posjetili čuveni balkon Romea i Julije?



- Haha, to sam odavno prošao, već mi je to i malo dosadilo. Verona je prekrasan grad, baš ima dušu. Svi prijatelji koji su mi do sada stigli u posjetu su oduševljeni Veronom, ovo je prekrasno mjesto za život. Vjerujem da ću još dugo biti ovdje, želim se dokazati u talijanskom nogometu. A ponavljam, kod nas u klubu ili Veroni još nema nikakve panike oko korona virusa - završio je Šemper.